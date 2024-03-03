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泰勒絲演唱會獨厚當地　新加坡稱具2大優勢：一流場地、穩定環境

▲美國天后泰勒絲（Taylor Swift）於新加坡展開「東南亞獨家」演唱會，當地官員日前稱一流的場地以及穩定的社會與政治環境是主辦方青睞的優勢。（圖／翻攝自泰勒絲IG）
▲美國天后泰勒絲（Taylor Swift）於新加坡展開「東南亞獨家」演唱會，當地官員日前稱一流的場地以及穩定的社會與政治環境是主辦方青睞的優勢。（圖／翻攝自泰勒絲IG）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在全球舉行的巡迴演唱會帶動鉅額經濟效益，新加坡為了搶下演唱會東南亞的獨家主辦權更不惜砸錢每場都進行補貼。不過近日新加坡文化部長也出面表示，當局確實有所補助，但金額遠低於外傳數字，並強調新加坡受主辦方青睞的優勢在於擁有一流的場地以及穩定的社會與政治環境。

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泰勒絲自昨（2）日起，將在新加坡展開連續六場的演唱會，外界估計帶來的相關旅遊收入最高達5億星幣，相當於新台幣117億元，就連因為想一睹天后風采而因買票賣票受到詐騙的金額，在當地都已超過了新台幣483萬元，就連華語歌王林俊傑也到場聆聽朝聖。

針對此前泰國總理賽塔（Srettha Thavisin ）透露，新加坡以贊助泰勒絲每場演唱會300萬元美金的重本簽下「東南亞獨家」的主辦權，日前新加坡文化、社區及青年部長唐振輝在接受新加坡媒體《聯合早報》訪問時也坦言，當局確實針對演唱會有所補助，不過金額遠低於外界數字，而他們勝出的優勢在於一流的場地和穩定的政治環境。

唐振輝說，泰勒絲團隊在全球巡迴經驗豐富，對於「不滿新加坡獨佔泰勒絲」的說法，他則稱這是主辦方的商業決定，或許其他爭取類似演出條件的國家或城市也有相似的協議；他強調，泰勒絲之所以決定在新加坡舉辦演唱會，整體考量最關心的是演出場地的好壞與安全性、合作方是否能保證演出與提供安全保障等。

報導提到，唐振輝提到與團隊談判的關鍵因素除了場地是否符合技術規格、觀眾能否感到舒適、是否容易搭建演唱會舞台等，還包含合作方是否有能力確保在安全情況下舉辦活動。

他提到，在其他國家發生的事件令表演團隊擔心演唱會因外在因素被迫取消，而新加坡擁有穩定的社會環境，「讓人認為非常可靠，加上有明確的合作條款，這些都給了主辦方保障和信心」。

去年英國搖滾樂團「The 1975」在馬來西亞演出時因批評當局、上演男男吻而惹怒當局，就連印尼、台北的巡迴演出也一併取消；唐振輝強調，與新加坡簽訂合約時，對方會清楚明白合約會被確實履行，政府也不會突然改變規則，「我認為，這些都是無形的，不能用金錢來衡量。」

新加坡文化、社區及青年部與新加坡旅遊局先前就曾證實過，為了這次獨家巡演提供資助，但拒絕透露資助額，但同時他們也強調誠如泰勒絲在其他城市的演出相同，這些巡迴演出可能對新加坡的經濟帶來巨大收益，「特別是對酒店、零售、觀光和餐飲等旅遊活動」。

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