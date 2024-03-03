泰勒絲演唱會獨厚當地　新加坡稱具2大優勢：一流場地、穩定環境

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針對此前泰國總理賽塔（Srettha Thavisin ）透露，新加坡以贊助泰勒絲每場演唱會300萬元美金的重本簽下「東南亞獨家」的主辦權，日前新加坡文化、社區及青年部長唐振輝在接受新加坡媒體《聯合早報》訪問時也坦言，當局確實針對演唱會有所補助，不過金額遠低於外界數字，而他們勝出的優勢在於一流的場地和穩定的政治環境。
唐振輝說，泰勒絲團隊在全球巡迴經驗豐富，對於「不滿新加坡獨佔泰勒絲」的說法，他則稱這是主辦方的商業決定，或許其他爭取類似演出條件的國家或城市也有相似的協議；他強調，泰勒絲之所以決定在新加坡舉辦演唱會，整體考量最關心的是演出場地的好壞與安全性、合作方是否能保證演出與提供安全保障等。
報導提到，唐振輝提到與團隊談判的關鍵因素除了場地是否符合技術規格、觀眾能否感到舒適、是否容易搭建演唱會舞台等，還包含合作方是否有能力確保在安全情況下舉辦活動。
他提到，在其他國家發生的事件令表演團隊擔心演唱會因外在因素被迫取消，而新加坡擁有穩定的社會環境，「讓人認為非常可靠，加上有明確的合作條款，這些都給了主辦方保障和信心」。
去年英國搖滾樂團「The 1975」在馬來西亞演出時因批評當局、上演男男吻而惹怒當局，就連印尼、台北的巡迴演出也一併取消；唐振輝強調，與新加坡簽訂合約時，對方會清楚明白合約會被確實履行，政府也不會突然改變規則，「我認為，這些都是無形的，不能用金錢來衡量。」
新加坡文化、社區及青年部與新加坡旅遊局先前就曾證實過，為了這次獨家巡演提供資助，但拒絕透露資助額，但同時他們也強調誠如泰勒絲在其他城市的演出相同，這些巡迴演出可能對新加坡的經濟帶來巨大收益，「特別是對酒店、零售、觀光和餐飲等旅遊活動」。