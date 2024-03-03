中國「兩會」登場！分析：看點聚焦反分裂台獨、經濟目標增長5%

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中國官媒《新華社》報導稱，今年兩會的重要看點包含經濟發展、重點領域改革、新質生產力、民生保障及高水平對外開放等領域，尤其在經濟方面中國面臨「有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱」等挑戰，外界分析在李強發表施政報告後，今年中國經濟目標預期會定在5%左右。
另一方面，《中新社》報導則稱兩會期間有關台灣的議題也會聚焦於「反台獨」、「反分裂」討論，這是因為受到今年以來台海複雜局勢陸續增加不確定因素，例如金廈水域翻船案、賴清德520就任、美國總統大選等事件，再加上去年9月當局出台《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，如何落實相關政策、兩岸交流活動方針預計會是許多政協委員提出的焦點。
北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣就稱，中國發展進步實力有利於統一的兩岸關係，「基本格局沒有改變，各種風險在可預料範圍內」，他認為在文化、宗教、學術、經貿等領域交流將是大勢所趨；廈門大學台灣研究院副院長張文生則稱，北京方面不會為「台獨行徑」留下任何妥協空間，「只要穩住腳步，兩岸關係的主導權、主動權緊握在大陸手上」。
值得注意的是，政協主席王滬寧也將於4日發表全國政協常委工作報告，此前他在召開「中國對台工作會議」上態度相比去年更加強硬，不僅沒有提到「兩岸一家親」、「和台灣各界人士交朋友」等語句，更將「反對台獨」用字改為「打擊台獨」，強調堅決遏制外部勢力干涉、不諱言實現「祖國完全統一」的戰略主動，兩會期間的相關工作報告當中，對台立場是否會更加強硬也讓外界高度關注。