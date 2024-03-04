獨家／《聲林之王》正妹林怡廷表演前驚傳沙啞！轉戰啦啦隊契機曝
台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+的桃園領航猿，昨（3）日賽後舉辦「TYP情人之一起去旅行」演唱會，讓球星與啦啦隊一同表演，陪伴球迷度過禮拜天的夜晚。其中一段渾然天成又具有磁性的嗓音突然冒出，竟然是曾經參加過《聲林之王》的歌手林怡廷「牙牙」，讓全場球迷驚豔不已，不過她坦承在表演前一度沙啞，也透露轉戰啦啦隊的重要契機。
記者詹鎰睿／桃園報導
渴望有舞台表演的牙牙向《NOWnews今日新聞》透露，她很開心能在去年7、8月時接到球團的邀約，覺得自己「好像可以試試看，應該是很棒的表演舞台！」也感謝球團給了她以及其他女孩們很多的表演機會，除了跳舞，還能盡情大秀才藝。
熱愛創作的牙牙，目前持續產出新單曲中，在現場也帶來非常愜意的自創曲〈草莓與香檳〉，結果才唱沒幾句，就靠著充滿磁性的嗓音與旋律，讓球迷們聽得如痴如醉，好身材更讓大家目不轉睛。
牙牙也笑說，其實這次表演前她非常緊張，因為球隊4連勝的關係，再加上球星周儀翔的絕殺球，讓大家嗨到尖叫，完全忘記等下要唱歌，「本想說要保持狀態的，太嗨了！全場沸騰，大家差不多都沙啞了，再講下去會破音！」
談到未來想不想加入職棒啦啦隊？牙牙先是遲疑了一下，就被一旁的小龍女心璇拉攏，「要不要來味全龍？味全龍歡迎妳喔！」讓她害羞表示，「看緣分！看緣分！」最後仍不忘感謝球團給她們很棒的舞台，讓女孩們能各自展現不同的個人特色。
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