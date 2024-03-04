重機網美印度旅遊「遭7男性侵」！尪一旁被狂毆　淚訴遭遇掀公憤

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南達事後拍影片哽咽透露當晚遭遇，「他們毆打、搶劫我們，儘管我們沒有什麼東西，只因為他們想要性侵我」。當地員警深夜在路邊發現南達和丈夫，察覺到現場異樣，雖然語言不通仍帶2人前往醫院治療，南達被性侵的遭遇才得以曝光。
警方獲報後成立特別調查小組，目前已逮捕3名涉案嫌犯，另還有4人在逃尚未歸案。相關消息曝光後，引起印度眾多網友怒火，女演員莉查．查達哈（Richa Chadha）更發文痛罵「為腐敗的社會感到羞恥」，坎德邦印度人民黨議員、前首席部長馬蘭迪（Babulal Marandi）也直言「這種事發生在外國人身上，之後誰還會願意來賈坎德邦？這裡的法律和秩序已經全然崩潰，應對警方採取嚴厲措施」，反對黨甚至要求開除杜姆卡警察總監，賈坎德邦政府飽受外界抨擊。
而南達滿臉瘀青拍攝影片向大眾曝光性侵遭遇，後來卻和老公雙雙刪除社群貼文，南達表示「警察要我把貼文刪掉，以免影響調查，我之後會再分享」。目前夫妻倆在當地醫院接受治療，雖然沒有生命危險，但醫師仍在觀察2人是否有心理創傷。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110