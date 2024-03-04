挽救民企信心！中國擬推新法「示好」　分析：沒法治僅「治標」

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報導指出，這是繼去年7月19日出台促進民營經濟發展壯大的「31條措施」之後，北京當局為了提振民營企業信心，讓民營經濟幫助中共應對各種國內外經濟、貿易困難，乃至地緣政治挑戰，努力維持中國經濟不崩潰的一項重要立法。
不過美國歐道明大學（Old Dominion University ）管理學院國際商業教授李少民向《美國之音》表示，在推出31條措施後，北京當局又「迫不及待」地制定新的法律，可見31條措施未有效果。這不僅是在炒冷飯，更反映出中國經濟已經到了非常壞的地步。
李少民進一步指出，提振民營企業信心就像在爬樓梯，要一階一階的往上，但信心打壓就像在坐電梯，一下就到最底下。他更直言，中國對民營企業一會兒大棒，一會兒蘿蔔，已經讓中共的信用喪失殆盡。
民營經濟在中國經濟發展中佔舉足輕重的地位，常被歸納為具有「56789」的特徵，即民營經濟貢獻了中國經濟50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創新、80 %以上的城鎮就業、90%以上的市場主體數。
但是在中國經濟起飛上做出重大貢獻的民營經濟，最近幾年卻面臨北京當局的「監管」，頻頻受到打壓之下，付出了經濟代價，更摧毀了民營經濟對北京當局的信心。
過去一段時間以來，「國進民退」（國企進，民企退）在中國經濟發展政策中大行其道，尤其是在2017年中共十九大後，北京當局對市場的干預越來越明顯，近幾年來對民營企業的監管更是重拳。
華府「信息與戰略研究所」所長李恆青指出，北京當局現在要搞一個民營經濟促進法，用法律來保護民營企業家，給民營企業家們定心丸，推動民營經濟再一次騰飛，這是「沒有用的，多此一舉」。
李恆青表示，民營企業家需要的是保護財產產權，有一個公平競爭的營商環境，當發生糾紛時，有一個法治社會，能夠依法來審理他們之間的紛爭，保護自己的權益。
面對躺平和每況愈下的民營經濟和民營企業對當局信心不足，李恆青認為，要重振民營企業家信心，根本出路是進行所謂的結構性改革，而不是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。他表示，現在中國政府也在講結構性改革，但他們不會去做結構性改革，因為結構性改革就是要真正變成法治，而不是人治。「如果不進行政治結構，政治體制的改造或變革的話，那不會真正建立一個法治社會。」
李少民則表示，必須讓產權、法律、市場這些統統獨立於黨之外，才能夠讓民營企業真正有信心。「這不是與虎謀皮嗎？黨怎麼能答應啊？這條不答應，他說出大天，都沒有用。」