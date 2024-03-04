MLB／林昱珉熱身賽遭上季聯盟爐主「震撼教育」 球團下放小聯盟
▲台灣年輕好手林昱珉，今年首度受邀參加大聯盟春訓，主投0.1局就狂失5分退場後被下放回小聯盟。（圖／美聯社／達志影像）
記者
張志宇／綜合報導
｜ 2024-03-04 09:19:19 2024-03-04 09:19:55
效力亞利桑那響尾蛇（MLB）我國旅美左投林昱珉，今年首度獲邀大聯盟春訓，並在2月27日（美國時間2月26日）迎來生涯首次在大聯盟熱身賽登板，但卻遭上季聯盟爐主奧克蘭運動家「震撼教育」，主投0.1局就狂失5分退場，至此後就沒再出賽，響尾蛇球團也在今（4）日宣布下放至小聯盟，本季無緣大聯盟開季。
響尾蛇官方推特也在今（4）日宣布，球團確定將Christian Montes De Oca、Austin Pope、Yu-Min Lin, Konnor Pilkington、J.J. D'Orazio、Ronaldo Hernández、 Caleb Roberts、 Ivan Melendez與A.J. Vukovich下放至小聯盟春訓營，其中林昱珉也在名單內，在下放9位選手到小聯盟後，目前響尾蛇大聯盟春訓還剩60人。 林昱珉在日前對陣運動家時，僅投0.1局，就被敲出4安，包括被南韓籍工具人朴孝俊敲出3分砲，與送出2次保送失掉5分，唯一抓到的出局數就是靠拿手的三振拿下，熱身賽防禦率飆破百高達135。 ▲林昱珉被美媒點名新賽季有望站上大聯盟，前途無可限量。（圖／翻攝自DBacks Dispatch推特）
上季林昱珉在高階1A和2A，整季交出6勝5敗、防禦率3.86的成績，共投121.1局賞140次三振，若在春訓無法順利大聯盟開季，在今年仍還是有機會登上大聯盟。
值得一提，林昱珉目前在大聯盟球探報告中速球只拿到45分、曲球55分、滑球50分、變速球60分、控球60分，雖直球僅有約90英哩，但能夠打者揮空，並有著頂級的垂直位移，可以讓打者擊出滾地球或者揮空，儘管均速遠低於2023年球界的平均水準，但依舊是一顆水準以上的球路。
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