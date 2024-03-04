金門撞船案未開會先吵成一團 藍綠為這件事吵了20分鐘
中國籍漁船上月在金廈海域翻覆造成2死，在海巡署多日斡旋後兩岸仍未達成共識。立法院內政委員會今（3）由無黨籍立委高金素梅輪值召委，排定由海委會主委管碧玲赴立院專案報告，但管碧玲不滿專報名稱為「金門撞船案」，擅自修改會議名稱，引發藍、白等在野黨立委群起激憤，一早上演攻防戰，吵成一團；高金宣讀專案報告名稱就是金門撞船案，在程序發言之後，進行實質詢答，釐清真相。
記者邱新博／台北報導
國民黨團在黨團大會結束後，內政委員會6席立委就赴內政委員會備戰，在會議還未開始前就進入會場。然而。會議一開始，在海委會主委管碧玲進場後就一陣混亂，除了媒體到台前搶拍，讓召委高金素梅不斷的讓議事人員維持秩序，並宣讀議事錄；但在媒體退場後，國民黨立委則集體擠到台前，民進黨立委也同步到台前，為了名稱吵成一團，民進黨立委王美惠更數度高喊要互相尊重。
而高金素梅也不斷高喊要在場立委安靜與冷靜，表示在前面吵都聽不到主席說話；就按照程序委員會先後登記順序發言，但所有立委仍擠在主席台，現場一陣混亂，都要爭取第一個程序發言。最後高金素梅宣布，民進黨團決議認為再吵下去沒意思，她也尊重民進黨團的決議，就請三個黨團派代表抽籤誰要第一個發言。
在抽籤過後，由民眾黨團麥玉珍率先發言、接下來由國民黨立委徐欣瑩發言，第三位則是民進黨團的李柏毅發言，在抽籤結果過後，各黨團也就回坐，讓麥玉珍開始發言。
程序發言後，高金素梅表示，專案報告名稱已經定了，管碧玲傳訊失禮了、海巡署長也說失禮，他要維持召委在國會尊嚴，行政權不能侵犯立法院，例子一開，所謂新國會就會造成困擾，專案報告時質詢答，有助釐清事實真相，讓兩岸不要這麼嚴峻。