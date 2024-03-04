中國知名網紅在泰國被捕 ！因這原因恐面臨判刑　坐擁452萬名粉絲

又來「晚安小雞」？外國DJ稱在柬埔寨被掐脖　警方火速批評造假

▲一名外國籍DJ稱在柬埔寨被人掐脖和沒收手機，遭到官方駁斥。（圖／翻攝自高棉時報）
▲一名外國籍DJ稱在柬埔寨被人掐脖和沒收手機，遭到官方駁斥。（圖／翻攝自高棉時報）

國際中心賴正琳／綜合報導

台灣直播主「晚安小雞」和朋友「阿鬧」因飛到柬埔寨拍攝造假影片，而引發國際社會關注，如今兩人都被判處入獄服刑，沒想到近期又出現一名南非籍DJ對外表示被柬埔寨警方掐脖和沒收手機，引起柬埔寨政府的憤怒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《高棉時報》報導，南非籍DJ佛朗哥（Franco du Toit）在臉書上發文並上傳截圖說：「當天，我騎著車準備回家，不料卻中途被警方攔下。他們抓住我的脖子，推到人行道上，還威脅我不付錢就不能離開。於是，我掏出手機想打電話給女朋友，但他們卻告訴我不能拍照，還搶走了我的手機。」

佛朗哥秀出的截圖顯示他在威逼下，被迫向警方支付250美元（約新台幣7900元）的「贖金」。當網友都在為他抱不平時，金邊市警察委員會的情報與快速反應小組火速召開記者會，並還原整個事發經過，直指該名DJ蓄意抹黑柬埔寨。

▲ 南非籍DJ佛朗哥在臉書上發文，引起柬埔寨警方關注。（圖／翻攝自高棉時報）
▲ 南非籍DJ佛朗哥在臉書上發文，引起柬埔寨警方關注。（圖／翻攝自高棉時報）
柬埔寨警方指出，3月1日晚間，保景康區的警員在毛澤東大道執行臨檢任務，不料卻在中途發現，開著藍色重機的佛朗哥沒有戴安全帽就在路上違規高速行駛，於是警方立即將他攔下盤問，並要求他接受酒測，結果顯示其酒精含量竟高達0.91毫克，明顯酒駕。

佛朗哥因酒後開車被罰款100萬瑞爾（約新台幣7800元），警方告知他不許繼續騎車，必須將重機留在警局。警方表示，在此期間，佛朗哥並未表達抗議，不過他拍了一張執法員警的照片，並通過Telegram將照片發給朋友，而被警方要求刪除。

警方建議佛朗哥聯絡他沒有喝酒的朋友到場協助，而他的朋友也在不久後來到警局。警方允許朋友將佛朗哥的重機騎走，並將這名外國DJ帶離警局。

警方強調，他們對佛朗哥的懲處都是按法令規定執行的，目的是確保公共安全。「無論是柬埔寨人還是外國人，執法人員都會遵守法律，所有人也必須尊重法律。」

目前柬埔寨警方也將針對虛假訊息的傳播，尤其是涉及執法人員名譽的情況，採取適當的法律行動，外界預測這名外國籍DJ可能也會步上「晚安小雞」的下場。

▲ 警方表示針對污衊柬埔寨的行為將展開法律行動。（圖／翻攝自高棉時報）
▲ 警方表示針對污衊柬埔寨的行為將展開法律行動。（圖／翻攝自高棉時報）

晚安小雞入獄慘況瘋傳！台商爆30坪擠上百人　柬埔寨牢房環境公開

多座機場爛尾！柬埔寨面臨中國資金短缺　「一帶一路」窘境曝

柬埔寨參議院選舉昨登場！執政黨宣稱獲壓倒性勝利　洪森將任議長

3台男涉毒遭逮！柬埔寨警方查獲逾16公斤毒品　最高可處無期徒刑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞