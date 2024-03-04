又來「晚安小雞」？外國DJ稱在柬埔寨被掐脖　警方火速批評造假

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佛朗哥秀出的截圖顯示他在威逼下，被迫向警方支付250美元（約新台幣7900元）的「贖金」。當網友都在為他抱不平時，金邊市警察委員會的情報與快速反應小組火速召開記者會，並還原整個事發經過，直指該名DJ蓄意抹黑柬埔寨。
柬埔寨警方指出，3月1日晚間，保景康區的警員在毛澤東大道執行臨檢任務，不料卻在中途發現，開著藍色重機的佛朗哥沒有戴安全帽就在路上違規高速行駛，於是警方立即將他攔下盤問，並要求他接受酒測，結果顯示其酒精含量竟高達0.91毫克，明顯酒駕。
佛朗哥因酒後開車被罰款100萬瑞爾（約新台幣7800元），警方告知他不許繼續騎車，必須將重機留在警局。警方表示，在此期間，佛朗哥並未表達抗議，不過他拍了一張執法員警的照片，並通過Telegram將照片發給朋友，而被警方要求刪除。
警方建議佛朗哥聯絡他沒有喝酒的朋友到場協助，而他的朋友也在不久後來到警局。警方允許朋友將佛朗哥的重機騎走，並將這名外國DJ帶離警局。
警方強調，他們對佛朗哥的懲處都是按法令規定執行的，目的是確保公共安全。「無論是柬埔寨人還是外國人，執法人員都會遵守法律，所有人也必須尊重法律。」
目前柬埔寨警方也將針對虛假訊息的傳播，尤其是涉及執法人員名譽的情況，採取適當的法律行動，外界預測這名外國籍DJ可能也會步上「晚安小雞」的下場。