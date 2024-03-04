金門撞船事件　管碧玲堅持交司法調查：期待兩岸協同執法不破壞

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對於此案，管碧玲表示，有關於本案，面對傷亡，本人在第一時間的時候就指示海巡署，應該安頓亡靈，設立排位靈堂與祭拜，並且委請金門海印士師傅安寧誦經送至靈堂，責成海巡署人員，善盡臨前祭拜盡應該要有的責任。
管碧玲說，盡一切的努力在進行人關懷，啟動溝通以後，從家屬抵台，我們做了各種方式，配合家屬的要求；兩位生還者非常迅速的就讓他們回國，家屬要勘查船舶，我們也都配合；啟動協商的整個過程，海巡署持續以最大的誠意提供具體撫慰的方案，希望給予家屬最實質跟協助的保障，盡速完成善後工作。「這是一個三無船舶越界捕魚，海巡署在執法過程結束之後所受到的誤解跟扭曲。」
「因為只有三分鐘報告時間，我僅聲明」管碧玲說，第一，我們是民主法治的國家，自事發之日起以及進行後續協商，我們始終堅持事故真相，必須依我國體制交由獨立公正與客觀的司法機關完成調查，未來也會依照調查的結果，釐清責任、絕對勿枉勿縱。第二，我們期待優先照顧家屬、人道關懷，我方願意在事故真相調查公佈前 優先給予家屬最誠摯的關懷與實質的慰問，展現我方妥善處理本案的最大誠意。
管碧玲表示，在司法機關尚未完成調查以前，海巡署針對未進行收證的錄影、以致事發經過無法在第一時間呈現 除了造成家屬未能及時了解真相，深受煎熬等等，除了在海巡署副署長的公開的記者會向社會道歉，她也指派了海巡署長在家屬的上香，在亡靈者的上香、以及家屬的撫慰上面，署長也對亡者的死亡表達了歉意，我們也願意在完成我方司法程序以後，行政部門尊重家屬所有權利。
管碧玲最後表示，我們期待所有的這些善意能夠被珍惜，恢復金廈海域原有的寧靜，也期待海巡兩岸執法、兩岸協同執法的部分，這個善的橋樑不能夠在這個取締的案件發生之後被摧毀。