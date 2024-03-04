MLB／洋基Soto手感火燙！熱身賽第3轟 掃出171公里的「平射炮」
紐約洋基（MLB）今（4日）對陣底特律老虎，雖洋基先發左投Nestor Cortes主投4局無失分，但打線熄火全場只擊出6安，終場就以2:7不敵老虎，但打線中仍有亮點，正是休賽期透過交易入隊的Juan Soto，合計3打數2安打，包括一支擊球初速達106.5英哩（約171公里）的「平射炮」。
記者張志宇／綜合報導
洋基本戰火力欠佳，全場僅擊出6支安打，其中Juan Soto更是包辦2安，包括首局下面對老虎先發Matt Manning掃出的右外野陽春砲，此轟也是Juan Soto熱身賽第3轟，擊球初速106.5英哩（約171公里）、飛行距離405英呎，目前熱身賽打擊率高達0.667。
Juan Soto可說是上季大聯盟表現最好的外野手，打擊三圍為.275/.410/.519 (158 OPS+)，外帶35發全壘打、109分打點、12次盜壘成功，並且又再次霸榜被保送數，也是Soto生涯第三次被保送最多的單一球季，同時更是全勤出賽。
值得一提，洋基明星左投Nestor Cortes本場先發，為他春訓第二度登板，雖首局就遭Andy Ibanez掃出陽春砲，但隨後在2、3局送出三上三下，並在4局投完退場休息，總計用了54球，挨1轟失1分責失，投出3三振、1保送，賽後防禦率為4.05。
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