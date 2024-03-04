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土地公說這張會「槓龜」？　求助警得再次中獎機會

▲蔡姓男子在土地公廟撿走上位香客遺留的刮刮樂(7圖/記者鄧力軍翻攝)
▲蔡姓男子在土地公廟撿走上位香客遺留的刮刮樂(7圖/記者鄧力軍翻攝)

記者鄧力軍/台中報導

拜完土地公遇財神？臺中1名50多歲的張姓男子日前到福德祠拜拜時，發現一旁的金紙集中袋內竟有張全新的刮刮樂彩券，原以為是土地公的眷顧，沒想到家中小孩刮開竟「槓龜」，沒多久接到警方來電，原來這張刮刮樂經過陰錯陽差，才會戲劇性地流入他手中，張男趕緊帶著刮刮樂急奔派出所，當面向黃姓失主致歉，更買下這張刮刮樂，還給失主「再來一次」的機會。

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臺中市政府警察局第三分局東區分駐所警員吳祖輝日前下午3點於所內執勤時，有名20多歲的黃姓男子前來求助，他懊惱地表示，中午他買了張2千元的刮刮樂，隨即到附近的福德祠祈求土地公保佑自己中大獎，離開時卻因一時疏忽將刮刮樂遺留在供桌上，待想起返回查看，桌上已空無一物，儘管金額不大，但念及自己或許因而錯失千萬大獎，便懷抱著一絲希望，請員警協助找出這張下落不明的刮刮樂。

員警調閱監視器抽絲剝繭，揭開了這張刮刮樂的流轉歷程。原來黃姓男子離開後，廟方人員前來整理供桌，將桌上金紙收入一旁的金紙集中袋，完全沒有發現壓在下方的刮刮樂，不久後有名男子進入福德祠，點香時眼尖發現金紙集中袋裡頭棄置的刮刮樂，端詳了一下後，拿在手中一同參拜後，帶走這張刮刮樂。

員警循線找到這名蔡姓男子，他前來說明時表示，當時在集中袋內發現有不是金紙的物品時還以為自己眼花看錯，仔細端詳才確認是張全新的刮刮樂，儘管腦海中閃過各種疑惑，但心想已被主人丟棄在金紙集中袋內，拿走應該沒有關係，回家後一不留意卻被小孩刮開，得知未中獎時心想難怪會被棄置在集中袋裡。接獲警方來電後，趕緊帶著刮刮樂前來和失主致歉，在員警的見證下，蔡姓男子買下這張刮刮樂，黃姓失主也笑著告訴員警，自己要再買一張試試手氣，讓這場刮刮樂的流浪記圓滿落幕。

警方呼籲，民眾出門在外，無論是搭乘交通工具或逛街購物，都請留心並收妥隨身物品，遺失了自身寶貝還能重新購入或申辦，珍貴的回憶無可取代才讓人遺憾。倘若真的遺失物品時，除可撥打110報警處理外，亦可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物品是否已被熱心民眾送交警察單位。另民眾拾獲他人遺失物，應交至附近警察機關發還失主，若占為己有將有觸犯刑法第337條侵占遺失物之罪嫌，不可不慎。
 

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