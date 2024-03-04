峮峮「絕版香汗球衣」開賣了！上架才2天狂飆14萬元　粉絲搶破頭

《周處除三害》大陸賣破5.7億！阮經天原型揭密　名列十大槍擊犯

▲《周處除三害》在中國大陸席捲5億票房，阮經天（右）的角色原型來自前十大槍擊要犯劉煥榮。（圖／一種態度電影股分有限公司提供）
▲《周處除三害》在中國大陸席捲5億票房，阮經天（右）的角色原型來自前十大槍擊要犯劉煥榮。（圖／一種態度電影股分有限公司提供）

記者羅凌筠／綜合報導

阮經天主演的犯罪電影《周處除三害》在中國大陸3月1日上映，票房已破1.3億人民幣（約台幣5.7億元），阮經天在片中飾演通緝犯「陳桂林」，其原型就是前十大槍擊要犯、竹聯幫忠堂執事劉煥榮，阮經天準備角色時看了很多資料，對劉煥榮高舉雙手從容赴死那幕很難忘。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲阮經天（右）在《周處除三害》化身江湖的亡命之徒，入圍金馬影帝。（圖／一種態度電影股分有限公司提供）
▲阮經天（右）在《周處除三害》化身江湖的亡命之徒。（圖／一種態度電影股分有限公司提供）
《周處除三害》劇情引用典故「三害不除，何樂之有？」，描述通緝犯陳桂林在角頭大哥告別式上囂張尋仇，卻發現自己竟然只是排名第三的通緝犯。他查出前二名通緝犯的下落，要將他們一一除掉，以為自己已成為當代的周處除三害，卻沒想到永遠參不透的貪嗔癡，才是人生終要面對的罪與罰。

▲阮經天（左二）以《周處除三害》入圍金馬影帝。（圖／一種態度電影股分有限公司提供）
▲阮經天（左二）以《周處除三害》入圍金馬影帝。（圖／一種態度電影股分有限公司提供）
講到「陳桂林」的原型劉煥榮，在黑道上人稱「神經劉」、「冷面殺手」，他在高中時代加入幫派，後來被竹聯幫吸收，犯下多起槍擊殺人案件，一清專案後逃亡海外，被日本警方逮捕，他回台灣服刑，在監獄中寫書，並參與救援雛妓運動，最終於1993年被執行槍決，年僅35歲。

劉煥榮是少數進入刑場不需獄警攙扶之人，他走進台北看守所的刑場前，高舉雙手而握拳大喊：「中華民國萬歲，我對不起國家，對不起社會。」隨後從容走進刑場，成為台灣司法史上爭議的一幕。

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

《周處除三害》大陸上映破2億！刪減看不夠　影迷想翻牆看完整版

Netflix 3月片單曝！阮經天《周處除三害》、宋仲基婚後成脫北者

張家輝目睹王大陸情變吐心聲　再爆阮經天「體力好」酒店狂做1事

伊能靜直播炫泰勒絲演唱會VIP票　才講「秦昊幫我拿的」秒被中斷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞