《周處除三害》大陸賣破5.7億！阮經天原型揭密 名列十大槍擊犯
阮經天主演的犯罪電影《周處除三害》在中國大陸3月1日上映，票房已破1.3億人民幣（約台幣5.7億元），阮經天在片中飾演通緝犯「陳桂林」，其原型就是前十大槍擊要犯、竹聯幫忠堂執事劉煥榮，阮經天準備角色時看了很多資料，對劉煥榮高舉雙手從容赴死那幕很難忘。
記者羅凌筠／綜合報導
《周處除三害》劇情引用典故「三害不除，何樂之有？」，描述通緝犯陳桂林在角頭大哥告別式上囂張尋仇，卻發現自己竟然只是排名第三的通緝犯。他查出前二名通緝犯的下落，要將他們一一除掉，以為自己已成為當代的周處除三害，卻沒想到永遠參不透的貪嗔癡，才是人生終要面對的罪與罰。
講到「陳桂林」的原型劉煥榮，在黑道上人稱「神經劉」、「冷面殺手」，他在高中時代加入幫派，後來被竹聯幫吸收，犯下多起槍擊殺人案件，一清專案後逃亡海外，被日本警方逮捕，他回台灣服刑，在監獄中寫書，並參與救援雛妓運動，最終於1993年被執行槍決，年僅35歲。
劉煥榮是少數進入刑場不需獄警攙扶之人，他走進台北看守所的刑場前，高舉雙手而握拳大喊：「中華民國萬歲，我對不起國家，對不起社會。」隨後從容走進刑場，成為台灣司法史上爭議的一幕。
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