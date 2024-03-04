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管碧玲備詢口誤稱「本席」　藍委嗆爆「換了位置都搞不清楚！」

▲海委會主委管碧玲備詢時口誤稱「本席」，讓牛煦庭忍不住開嗆換了位置都搞不清楚。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.04）
▲海委會主委管碧玲備詢時口誤稱「本席」，讓牛煦庭忍不住開嗆換了位置都搞不清楚。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.04）

記者陳威叡／台北報導

針對陸籍快艇拒檢翻覆釀2死，對此立法院內政委員會召委高金素梅排定今（4）日進行「金門撞船案」專案報告，對此海委會主委管碧玲不滿報告名稱抗議，今將專報「取締『大陸籍快艇』事故案」送至委員會，國民黨立委牛煦庭質詢時，質疑管碧玲在整起事件刻意帶風向，甚至把基層推到第一線擋子彈，讓管碧玲口誤稱「『本席』保護他們（海巡）到現在 ，此時此刻都在保護他們」，讓牛煦庭開嗆「還本席勒，換了位置都搞不清楚！」

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牛煦庭質詢時強調，海巡登檢過程碰撞在所難免，但沒有密錄器畫面，影響的就是基層的權益，連話都將不清楚，要如何替基層講話，且內政委員會在2019年就曾決議，研議要有足夠的密錄器。對此管碧玲回應，密錄器是保護雙方的設備，這部分自己痛加檢討。

牛煦庭則不滿稱，管碧玲遇到事情就說「痛加檢討」、「承受指責」，政治這麼好搞？這麼簡單嗎？而整起事件又有誰負了政治責任，今天管理失當是高層的事情，不是基層的事情，出事的時候管理階層要有人負起政治責任，外界希望主委能夠知所進退、有所作為，但卻在外帶風向，把基層推到第一線擋子彈。

管碧玲則回應絕無讓基層去擋子彈，「沒有！我從來保護他們到現在！『本席』保護他們（海巡）到現在 ，此時此刻都在保護他們」，口誤自稱「本席」讓牛煦庭不禁開嗆「還本席勒，換了位置都搞不清楚！」

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