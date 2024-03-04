中職／台鋼雄鷹40號「後勁」來了！今抵達桃園機場 3/7開始練球
台鋼雄鷹今（4）日宣布第六位新洋將「後勁」正式抵台，他就是前樂天洋投豪勁（Bradin Hagens），並且即將在3月7日就會參加春訓，台鋼雄鷹洋將大多數都跟當地地名、球隊等有關，已經引發不少話題，其中「哈瑪星」（Nick Margevicius）、「雷公」（Reymin Guduan都跟總教練洪一中的經歷有關，「後勁」也是高雄地名，魔鷹（Steven Moya）則是史上最高大洋砲。
記者吳政紘/綜合報導
台鋼雄鷹取名洋將的方式很有趣，也讓球員、教練團很有興趣，洪一中總教練也透露，自己出生在哈瑪星，從小也都在附近玩耍，還特別請「哈瑪星」逛哈瑪星。
現年34歲的Bradin Hagens（後勁），自2021年起效力於樂天桃猿，不但是可以先發，也可以長中繼、後援，還一度擔任終結者，2022年他單季36次救援成功，也十分令球迷印象深刻。
後勁來到高雄台鋼雄鷹，但他對這樣的天氣早已習慣，尤其他在2016、2017年曾在日職廣島隊效力，還跟黑田博樹一起打拚，過去生涯也有亞洲經驗，更別說這幾年幫助樂天桃猿鞏固後防，經驗豐富。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁