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中職／台鋼雄鷹40號「後勁」來了！今抵達桃園機場　3/7開始練球

▲台鋼第六位洋將「後勁」（前樂天豪勁）來了！今抵達桃園機場，3/7開始練球。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼第六位洋將「後勁」（前樂天豪勁）來了！今抵達桃園機場，3/7開始練球。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者吳政紘/綜合報導

台鋼雄鷹今（4）日宣布第六位新洋將「後勁」正式抵台，他就是前樂天洋投豪勁（Bradin Hagens），並且即將在3月7日就會參加春訓，台鋼雄鷹洋將大多數都跟當地地名、球隊等有關，已經引發不少話題，其中「哈瑪星」（Nick Margevicius）、「雷公」（Reymin Guduan都跟總教練洪一中的經歷有關，「後勁」也是高雄地名，魔鷹（Steven Moya）則是史上最高大洋砲。

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台鋼雄鷹取名洋將的方式很有趣，也讓球員、教練團很有興趣，洪一中總教練也透露，自己出生在哈瑪星，從小也都在附近玩耍，還特別請「哈瑪星」逛哈瑪星。

現年34歲的Bradin Hagens（後勁），自2021年起效力於樂天桃猿，不但是可以先發，也可以長中繼、後援，還一度擔任終結者，2022年他單季36次救援成功，也十分令球迷印象深刻。

後勁來到高雄台鋼雄鷹，但他對這樣的天氣早已習慣，尤其他在2016、2017年曾在日職廣島隊效力，還跟黑田博樹一起打拚，過去生涯也有亞洲經驗，更別說這幾年幫助樂天桃猿鞏固後防，經驗豐富。

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