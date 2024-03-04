「撞船案」藍白喊別糾結文字遊戲 綠委：不是蠢就是壞！
針對陸籍快艇拒檢翻覆釀2死，對此立法院內政委員會召委高金素梅排定今（4）日進行「金門撞船案」專案報告，名稱引發爭議，綠委洪申翰表示，從昨晚起藍白陣營開始有一論調，認為專報名稱不重要，甚至稱別玩「文字遊戲」，他認為若定調成「撞船案」，中方協商人員必定如獲至寶，如今藍白把國會報告標題的更正，視為是無謂的文字遊戲，「這要不是蠢，就是壞。」
記者陳威叡／台北報導
洪申翰表示，反對國會把金廈水域事件定調成「撞船案」，真的只是無謂的文字遊戲嗎？從昨晚開始藍白陣營開始有一個論調，包括民眾黨立委黃國昌稱「實質開會讓立委質詢問官員、釐清事實，遠比在會議名稱上作文章重要」；國民黨前立委林為洲表示「民進黨要衝突，突顯抗中保台，釐清真相才是重點，專報的名稱不重要」；白委吳春城說「希望藍綠不要玩文字遊戲，應該把焦點放在釐清責任，並商討建立兩岸溝通機制。」
洪申翰說，想要釐清責任當然可以，但要說報告名稱不重要，好像海委會爭取報告名稱是沒有意義的執念，這是大錯。要知道，兩岸在此事件上的協商還是進行式，對於事件過程責任的認知，還正在角力中。如果國會自己把這事件從中國三無船的非法越界取締，反定調成「撞船案」，我若是中方的協商人員，必定如獲至寶。
洪申翰指出，「撞船案」這三個字的定調，很明顯具有主客責任的意涵，這當然只是在陷我方協商代表與海巡於不義，反問若是一個真正在意國家利益的海委會主委，「會對這種標題睜一隻眼閉一隻眼嗎？」兩岸的協商談判還在進行中，這些定調文字的使用，當然都攸關國家利益和海巡的執法尊嚴。
最後洪申翰痛批，藍白現在把國會報告標題的更正，視為是無謂的文字遊戲，「這要不是蠢，就是壞」，而現在在內政委員會，居然在要求勇於捍衛國家利益的海委會道歉，這真的太荒謬了。