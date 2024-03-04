上班累成狗！國人下班不想動 近5成活動不足、每天平均坐6小時
衛福部國健署110年健康促進統計年報及106年「國民健康訪問調查」顯示，18歲以上人口身體活動不足率達47.3%，平日坐著時間平均為6小時，顯示我國成人久坐的生活型態及身體活動不足，另一項調查則顯示，「工作太累」、「懶得運動」、「因為工作沒有時間」是主要原因。
記者林志怡／台北報導
2020年世界衛生組織（WHO）「身體活動和久坐行為指南」指出，久坐與心血管疾病、癌症、第2型糖尿病發生率有關，建議18至64歲成人每週應該至少進行150分鐘的中等強度活動或是75分鐘的劇烈強度運動 ，並提出「分段累積身體活動量」與「一次完成」同樣有助於健康。
國健署指出，一天運動30分鐘，可以分成2次15分鐘，或3次10分鐘完成，即使不能達到建議活動量，少量的身體活動依然好過於不活動，國民健康署建議成人可以從輕微強度的身體活動取代久坐，再逐漸增加活動強度及頻率，培養規律運動的習慣，避免產生體重過重或肥胖的現象。
此外，教育部體育署「中華民國112年運動現況調查結案報告書」顯示，國人通常會以「工作太累」、「懶得運動」、「因為工作沒有時間」等原因不去運動，國健署建議，平時就算騰不出時間，也可以通過「爬樓梯」、「上下班多利用腳踏車」、「提早下車用步行上班」等方式，增加平時活動量，上班期間也可以在上午及下午各做15分鐘健康操、毛巾操或是伸展操，累積30分鐘身體活動量。