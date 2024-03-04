藏壽司「扭蛋必中」方法瘋傳！實測結果曝光　日本官方無奈說話了

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藏壽司最獨特的賣點，就是只要顧客須將5個空盤投入回收槽內，就能獲得一次抽取扭蛋的機會，但機率隨機，有些顧客只吃5盤就開心中獎，也有些專程為了扭蛋小物而來的客人，狂嗑30盤、吃到肚子都撐爆了，卻都沒有中獎。這也讓各種「扭蛋必中」方法，宛如都市傳說一般瘋傳，在台灣、日本又分別出現兩個新版本。
在台灣實測流傳已久的都市傳說，就是檢查拿到手的壽司盤子中央，會有小小的數字，而只要按照一到五的順序投入回收槽，就能提高扭蛋中獎率。
部落客+7近期前往藏壽司用餐，也進行實測，結果「第一次」就中了獎，讓她開心發文分享，隨後也成功的網友回報「我們這樣做連中四次，服務員都覺得扯」，但也有失敗的案例「去嘗試了一次，結果發現還有六號，我們在最後一次亂投才中特賞」。
🎌日本版：拿到「神秘三角形」盤子，投入必定中獎
在日本的藏壽司也有一項針對盤子的都市傳說，就是店裡會有著超稀有的「神秘三角形」餐盤，中央不是數字，而是一個像金字塔、共濟會標誌的存在，因此也讓「必中」的都市傳說更加具有故事性。
日本《otakuma經濟新聞》記者也實際進行實測，他吃了好幾盤後，真的成功拿到了「神秘三角形」餐盤，當作第5盤投入後，最終卻慘槓龜，直接破除盤子圖樣必中的謠傳。
他後續向藏壽司求證，日本官方坦言知道網路上一直有類似傳聞，但其實盤子上的「神秘三角形」以數字順序皆無特別意義。且目前藏壽司正在逐步汰換這種藍色花紋的舊型盤子，改為以白色為主體的新版盤子，未來有關藏壽司盤子數字順序、圖樣等都市傳說也會因此逐漸消散。
此外，日本的藏壽司也從2023年9月開始，推出全新服務「ビッくらポン！プラス」，在點餐前選擇後，每盤壽司會是「正常價額外加上10日圓（約台幣2元）」，會讓中獎率大增，且保底抽3次（吃15盤）必中獎一次。