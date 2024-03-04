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奧運資格賽／代替亡兄練拳！郭怡萱首次當國手、首輪5：0痛宰對手

▲18歲小將郭怡萱在世界區資格賽首輪奪勝。（圖／拳擊協會提供）
▲18歲小將郭怡萱在世界區資格賽首輪奪勝。（圖／拳擊協會提供）

記者廖聿偉/綜合報導

2024巴黎奧運拳擊項目第一次世界區資格賽，初次當選成人級國手的18歲小將郭怡萱，在義大利當地時間3日於女子50公斤級首戰，以5：0輕取肯亞選手Christine Ongare，晉級32強。郭怡萱說，「今天打得算順利，晉級下一場還能勝利更好，但下一場更難，因為越到後面對手越難打。」郭怡萱提到，挑戰才要開始。

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郭怡萱曾當選亞青、世青國手，並拿下世青第5， Ongare是肯亞首位在大英國協運動會奪下拳擊獎牌的選手，雖曾代表肯亞參加2020東京奧運經驗較佳，但郭怡萱仍掌握優勢。Ongare的換拳、重擊策略都效果不彰，郭怡萱閃躲反擊有較佳的準度，換拳也不落下風，三回合都佔據優勢。

指導教練柯文明表示：「郭怡萱太年經，經驗不足，不應該貿然跟對手換拳，浪費太多體力，但她在閃躲與反擊的節奏掌握做得非常好，效率也高。」

郭怡萱指出，第一次成人級國際賽就是奧運資格賽，訓練上壓力較大，但期待較多，「我對第一次都還蠻期待的，不會太緊張，期待的情緒更多。」

身高僅150公分的郭怡萱，靠敏捷性與技巧彌補身高劣勢，她一度想加入籃球隊，國中本想報考明仁國中女籃，但後來哥哥意外離世，決定幫哥哥完成心願才來練拳擊。

目前是讀清華大學大一菜鳥，郭怡萱過去即便是為哥哥才練拳擊，但坦言打籃球時很快樂，練拳擊過程曾想逃避，現在逐漸熱衷這項運動，「現在不會再動搖，但遇到困境還是有點排斥。」

郭怡萱下一戰對手是首輪輪空的迦納選手Janet Acquah，預定於當地時間3月8日出賽，義大利與台灣時差為7小時。

▲18歲小將郭怡萱在世界區資格賽首輪奪勝。（圖／拳擊協會提供）
▲18歲小將郭怡萱在世界區資格賽首輪奪勝。（圖／拳擊協會提供）
同日出賽的男子51公斤級杜柏緯，以0：5敗給查德選手Theophilus Allote遭淘汰，柯文明表示，杜柏緯該發揮的優勢沒有發揮出來，但他已經盡力，為了家庭與拳擊蠟燭兩頭燒相當辛苦。

杜柏緯去年11月因弟弟車禍過世，家人無人照料，他得新竹、高雄兩地奔波，加上控制體重、調整狀況，還一度想放棄出賽，柯文明說：「他不應該第一場就輸的，但遇到這樣的事情，他還是撐過來了。」

中華隊在當地4日輪到男子57公斤級的李承威出賽，對手是波多黎各的Caleb Josue Tirado Pagan，比賽於早上11點開始。

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