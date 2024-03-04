《炸裂吧女孩》倒數階段紫隊意外頻傳 莎莎撞車孫尤安摔傷尾椎
實境成長節目《炸裂吧！女孩》進入倒數階段，將於3月6日在台北和平籃球館進行最終總驗收。紫隊Purpiebomb成員謝凱蒂、李芷霖、Dora、孫尤安、廖苡任、莎莎日前受訪時為總冠軍催票，莎莎表示卡丁車撞車事故後再也沒練習開車，孫尤安則是在開會時不慎坐到壞掉的椅子撞到頭部及尾椎，讓紫隊在最後階段仍充滿許多挑戰。
記者張一笙／綜合報導
紫隊隊長Dora分享總冠軍賽演出內容：「這次我們要化身美女刺客走一種武俠風，把團員強而有力的舞蹈，搭配道具呈現舞台魅力。這幾天大家把握時間準備練習，舞台效果拉到最滿，很期待這次紫隊的最終表演。」話鋒一轉，Dora也提到紫隊近期多一位傷員：「尤安因為開會時不慎坐到壞掉的椅子摔傷，目前團員多了一位傷兵，讓紫隊總冠軍賽充滿挑戰。」
面對傷勢，孫尤安自我打氣地表示：「當天撞到頭跟尾椎，走路跟跳舞時有些角度還是滿痛的，有去看醫生，這次演出會盡力而為。」
莎莎在隊長爭奪戰當天因為開卡丁車撞倒護欄，莎莎表示：「自從卡丁車事故後，就再也沒練習開車，因為那次的衝撞自己有被嚇到，會害怕握方向盤，自己是有駕照的，等公演完好好練車，證明自己不是三寶。」
苡任回憶起莎莎撞車，心有餘悸地說：「最有印象是隊長爭奪戰那天，莎莎開卡丁車不慎失控撞護欄的陰霾，到後來大逃殺關卡，我們紫隊反敗為勝，經歷這些考驗，讓我們更有凝聚力。」
作為紫隊一員，李芷霖也相當自豪地表示：「很榮幸身為紫隊的一員，粉絲見面會的挑戰，除了要在短時間烙人來現場支持，在表演的內容也是在有限時間就要呈現演出，這種艱難的任務當天的成果讓我很滿意，非常感動。」
《炸裂吧！女孩》將於3月6日在台北和平籃球館錄制總冠軍賽，製作單位也宣布總冠軍賽評審將由「亞洲舞王」羅志祥及「王子」邱勝翊擔任。
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