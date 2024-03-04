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改革實驗失敗！藍委要求司委會座位改回來　傅崐萁：搬2張桌子來

▲立法院司法法制委員會座位安排，與其他委員會不同。圖為司法法制委員會開會狀況。（圖／記者陳明安攝.2020.05.21）
▲立法院司法法制委員會座位安排，與其他委員會不同。圖為司法法制委員會開會狀況。（圖／記者陳明安攝.2020.05.21）

記者何哲欣／台北報導

2016年民進黨首度在立院過半，推動國會改革，為避免立委與官員答詢針鋒相對，司法法制委員會改變座位安排方式，讓官員立委坐在一起，取消質詢台與備詢台，不過8年來其他委員會會議事格局仍未跟進，國民黨立委認為國會改革實驗失敗，要求立法院改回原狀。

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第11屆立院各委員會今首度開會，司法法制委員會開會，國民黨立委翁曉玲先程序發言，認為委員會座位安排跟其他委員會不同，希望能改成一樣，也方便媒體拍攝。召委、國民黨立委吳宗憲也說，應該8個委員會一視同仁。

民眾黨立委黃國昌也提到，2016年更改司法法制委員會的座位安排，立意良善，這幾年看下來，空間改善不僅沒達到當初想達到的目的，反而多所不便，也沒有其他委員會跟進。民進黨立院黨團總召柯建銘說，當年是因為時任立委段宜康堅持，加上立院也沒什麼意見，所以改成這樣，若要改回去，就用臨時提案處理即可。

立法院總務處長周傑表示，若司法法制委員會做出決議，總務處就會依照決議辦理，但現在在會期當中，建議等到休會再更改。

國民黨立院黨團總召傅崐萁不滿嗆，叫你擺2張桌子要4、5個月，有這麼麻煩嗎？搬張桌子10公尺也要收費，把立法委員當盤子嗎？」最後，主席吳宗憲表示，能否一週內處理備、質詢台，另在2週內畫出更改後的簡易圖給立委參考。

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