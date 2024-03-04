超商店員結帳請客人「多等15秒」！結局讓2萬人心臟爆擊：太貼心
台灣便利商店密集度極高，服務內容也越來越多元，店員已成為萬事精通的全能人才。近期有民眾到超商購物，但店員突然開口要她「多等一下」，但同時間卻沒有其他事情要忙，沒想到15秒後卻迎來讓「心臟爆擊」的結局，更讓超過2萬名網友大讚：太貼心！
記者潘毅／綜合報導
近期cosplayer「那比 Nabi」發文分享生活中遇到的趣事，在3月1日下午時，她前往全家便利商店購買晚餐，選定了商品後便拿準備結帳。不過那比到櫃檯之後，店員卻突然開口表示：「妳等一下」，但同時間店員也沒有其他客人的服務需要處理。
那比與店員就這樣放空了大約15秒鐘後，店員便再度開口「好了五點了！七折」，也讓那比恍然大悟，店員是在等待五點開始的「友善食光」打折，店員貼心幫忙省錢的舉動也讓她直呼：「我要被可愛死！」
這段遭遇曝光後，也吸引超過2.5萬名網友同樣感受的「心臟爆擊」的心動瞬間，紛紛誇讚店員「我需要碰到這種店員…」、「我也遇過7-11天使店員，差3分鐘打折，他在我去結帳的時候提醒我要不要店內逛一下，等等再過來結帳」；更有許多超商店員在留言處分享工作時，也都會特別留意特價時間，請客人可以等一下再結帳，若未來民眾遇到店員貼心舉動時，也不要吝嗇說出自己的感謝之情。