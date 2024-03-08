巷仔內／一輩子健保為誰繳？依親家屬恐繳少用多！修法應顧公平性

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若如在野黨團期待、縮短陸配取得身分證所需的年限，恐怕將加速「依親家屬」來台速度，這些族群都是高齡長者，依據規範，在台灣設戶籍、取得身分證後，居住6個月就可以加入健保，且「剛開始繳費，就馬上可以使用健保資源」。
然而，雖每年僅限定60人可通過依親關係來台定居，但縮短陸配入籍台灣的年限，有資格排隊來台定居的陸配家屬人數勢必增加，相較於同年齡的70多歲、已經繳了超過70年健保費的台灣長者，通過依親關係來台的陸配家屬，只要在台定居滿6個月，從繳納第一個月健保費開始，就能立刻使用同樣的健保資源，若由此來看，「70多年」和「1個月」的落差，恐怕對台灣長者並不公平。
另一方面，70歲以上長者的醫療需求又普遍較高，衛福部健保署長石崇良日前也坦言，這些族群繳費年數短、使用醫療機會高，恐怕存在「繳少用多」的風險，是健保財務負擔上的一大疑慮，還有待健保署與移民署等單位合作、嘗試通過勾稽等方式，了解過去依親家屬使用健保的情況。
若就外配族群來說，陸配是外籍配偶中唯一不需要放棄國籍的外籍配偶，其他國籍的外配不只家屬來不了台灣定居，如今又要看著陸配取得台灣國籍的年限縮短，恐怕不是「讓陸配感到被公平對待」，而是加深「外配覺得被不公平對待」的感受，無助於公平、反而讓「特權差異」更加明顯。
如今仍有許多年輕人在努力繳納保費、希望健保妥善經營，保障自己的未來，若看著陸配的高齡親屬保費繳納時間不長、卻享用較多資源，恐怕會產生不平衡感，相關修法務必討論其公平性，切勿倉速修法、把台灣民眾用心支持的社會保險，當成政治考量下的犧牲品。