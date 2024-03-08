台版「熔爐」！南投大鞍國小校長涉性侵、性騷29學生　遭監委彈劾

巷仔內／一輩子健保為誰繳？依親家屬恐繳少用多！修法應顧公平性

▲「縮短陸配取得我國國籍年限」近期引起健保財務負擔爭議，最大的問題在於「陸配70歲以上直系親屬依親來台定居」可能性。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲「縮短陸配取得我國國籍年限」近期引起健保財務負擔爭議，最大的問題在於「陸配70歲以上直系親屬依親來台定居」可能性。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者林志怡／特稿

「縮短陸配取得我國國籍年限」近期引起健保財務負擔爭議，最大的問題在於「陸配70歲以上直系親屬依親來台定居」，這些老人來台6個月後、繳納第一個月的健保費起，馬上就能使用台灣人民花一輩子在養的健保資源，公平性有待商榷，相關單位考量國籍年限時，應將民眾感受納入考慮，切莫把台灣民眾一輩子的心血，當作政治考量下的犧牲品。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨立法院黨團擬推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年，而民眾黨團也表態認同，並稱此舉是為了要公平對待每位來台灣的配偶，感謝他們對台灣的付出，但依據現行制度，陸配是目前唯一可以申請年邁父母「依親」的外配，若其直系血親年齡在70歲以上，可申請在台灣定居，每年數額60人。

若如在野黨團期待、縮短陸配取得身分證所需的年限，恐怕將加速「依親家屬」來台速度，這些族群都是高齡長者，依據規範，在台灣設戶籍、取得身分證後，居住6個月就可以加入健保，且「剛開始繳費，就馬上可以使用健保資源」。

然而，雖每年僅限定60人可通過依親關係來台定居，但縮短陸配入籍台灣的年限，有資格排隊來台定居的陸配家屬人數勢必增加，相較於同年齡的70多歲、已經繳了超過70年健保費的台灣長者，通過依親關係來台的陸配家屬，只要在台定居滿6個月，從繳納第一個月健保費開始，就能立刻使用同樣的健保資源，若由此來看，「70多年」和「1個月」的落差，恐怕對台灣長者並不公平。

另一方面，70歲以上長者的醫療需求又普遍較高，衛福部健保署長石崇良日前也坦言，這些族群繳費年數短、使用醫療機會高，恐怕存在「繳少用多」的風險，是健保財務負擔上的一大疑慮，還有待健保署與移民署等單位合作、嘗試通過勾稽等方式，了解過去依親家屬使用健保的情況。

若就外配族群來說，陸配是外籍配偶中唯一不需要放棄國籍的外籍配偶，其他國籍的外配不只家屬來不了台灣定居，如今又要看著陸配取得台灣國籍的年限縮短，恐怕不是「讓陸配感到被公平對待」，而是加深「外配覺得被不公平對待」的感受，無助於公平、反而讓「特權差異」更加明顯。

如今仍有許多年輕人在努力繳納保費、希望健保妥善經營，保障自己的未來，若看著陸配的高齡親屬保費繳納時間不長、卻享用較多資源，恐怕會產生不平衡感，相關修法務必討論其公平性，切勿倉速修法、把台灣民眾用心支持的社會保險，當成政治考量下的犧牲品。

陸配依親家屬恐衝擊健保？石崇良詳解爭議　將與移民署勾稽評估

民進黨反對縮短陸配入籍年限　民眾黨批扯健保：先扣人家帽子

縮短中配入籍年限衝擊健保？衛福部：依親家屬可能會影響

放寬陸配入籍拖垮恐增加健保負擔？黃暐瀚提2點反駁！喊話勿歧視

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞