台積電帶頭衝上725元！台股大漲369點破萬九 3大法人買超444億元
台股上週一再挑戰萬九大關，但始終差臨門一腳，今（4）日一開盤就表現亮眼，台積電帶頭衝，股價來到725元、漲幅5%以上，也帶動台股站穩萬九，還突破創下新高，盤中一度漲近400點，來到19333點、漲幅1.9%，終場稍微收斂以19305點、漲369點作收，漲幅1.95%，成交金額來到4853億元。除了台積電外，聯發科、鴻海也扮演撐盤要角，另AI族群也見紅，仁寶也一度漲停，京元電子、華通、晟銘電等也都帶量上衝。不過，上週備受矚目的重電股，則是呈現漲多拉回。
記者魏妤庭／台北報導
看準AI發展商機，美國上週五科技股價標，其中道瓊工業指數與標準普爾都創新高，費城半導體指數也大漲逾4%，輝達、超微、美超微股價也飆升4到5%，激勵台股權值王台積電一路上漲36元，至歷史新高725元作收，漲幅達到5%。而這也使台股今日不僅穩站萬九，更來到了19305點、漲369點作收，漲幅1.95%，成交量4853億元，同樣來到歷史新高。
除了台積電外，聯發科、鴻海也對台股指數扮演撐盤要角，聯發科續航力強，開高走高，盤中一度到1155元，最後以1150元作收，漲45點、漲幅4.07%。鴻海則是以106元、漲4元作收，漲幅4.41%。
此外，台股今日也出現多支帶量股，其中，受惠戴爾上週五大漲32%，代工大廠仁寶也連帶上漲，股價以38元開高走高，盤中還一度觸及漲停價40元、漲幅到9%，之後以38元作收、漲3.54%。京元電子、華通、晟銘電皆爆量漲，其中，晟銘電還到漲停，漲幅9.82%。奇鋐連4漲至554元作收、漲幅2.78%，雙鴻527元作收、漲2.33%。
三大法人外資及陸資、投信、自營商皆買超，合計買超444.75億元。其中，自營商賣超1.57億元，投信買超74.39億元，外資及陸資買超368.79億元。