李亦伸專欄／富邦勇士「挑戰PLG四連霸」！危機重重

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一、洋將組合。
富邦第一進攻得分和持球點198公分前鋒辛特力傷病本季報銷，辛特力今年打了13場例行賽，場均21分、9.8板、4.5助攻，三分命中率3成78，攻防數據幾乎回到顛峰生涯水平，但卻帶動富邦戰力。
辛特力上季總冠軍賽陷入低潮，富邦靠「雙塔」211公分中鋒塞瑟夫、211公分前鋒強森統治禁區展現對位優勢，幸運完成三連霸。今年辛特力滿血回歸，表現出色重回顛峰，但1月27日對夢想家被夢想家中鋒吉爾貝克壓傷，骨折、韌帶斷裂，本季提前報銷。
為了填補洋將戰力，富邦先後引進213中鋒石門、211公分前鋒沛登(Justin Patton)、196公分賽爾登(Wayne Selden)，但情況都不理想，27歲沛登場均8.4分、6.4籃板，三分命中率不到一成。賽爾登目前只打了兩場，場均20分、4籃板，投籃命中率不到3成4，三分命中率2成8，很難做為球隊第一進攻得分點和攻勢發起點。
目前看起來富邦最可靠長人和洋將組合還是35歲中鋒塞瑟夫，最佳第三洋將還是38歲前鋒強森(Chris Johnson)。
塞瑟夫攻防穩定，經驗、防守老到，強森仍有速度和爆發力，願意防守，外線有一定能力，空手接應和二波籃板一流。
富邦如果下半季不能儘快找到全隊最重要，擁有超強得分爆發力和串連團隊小洋將，身高也要在198公分上下，今年重返季後賽之路會非常辛苦，更不要談四連霸。
二、本土球員傷病和核心接班，出現斷層。
富邦本土球員核心接班出現斷層，新舊主力接不上，另外就是傷病太多。
富邦三老林志傑、蔡文誠、張宗憲都還能打，但傷病太多，體能下滑，狀況難以預期。
年輕潛力世代包括長人曾祥鈞、謝宗融，後衛吳永盛、洪楷傑、簡廷兆、周桂羽、賴廷恩，前鋒陳范柏彥，目前還處於半生不熟階段，看似能接棒，但也都還沒到位，扛不起重任。
洋將組合和戰力出現落差，甚至失去優勢和對位強項，本土球員又陷入大範圍傷病和青黃不接，世代接棒出現問題，洋將和本土戰力同時讓富邦失去競爭力。
205公分長人曾祥鈞都還沒有完全接棒，199公分謝宗融幾乎上不了場。周桂羽、簡廷兆正在努力接棒，但他們還需要時間成長，吳永盛、洪楷傑也完全不到接班水平，富邦本土球員銜接正處於一種「尷尬」階段。
精英三洋將組合+本土球員完美融入，是台灣職籃戰力唯一指標，富邦目前是洋將組合非常混亂，本土接班因為傷兵太多，又陷入重重困境。
富邦今年挑戰「四連霸」不僅危機四伏，翻身太難。
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