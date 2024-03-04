全聯60元餐盒「最搶手口味」回歸！年賣200萬個 319間門市買得到
全聯福利中心於2023年推出的60元「幸福餐盒」，去年創造1.6億元業績，最夯口味依序為「黃金厚厚雞排」、「十三香雞胸」以及比臉大的「排骨便當」。冠軍厚雞排口味年銷突破200萬個，全聯也宣布今起將回歸販售，加上十三香雞胸共兩種口味可選，目前幸福餐盒在全台319間門市同步販售，每週共限量6萬個，年底前將持續拓點至中南部門市。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯60元幸福餐盒「黃金厚厚雞排」，主打比50元硬幣還厚的雞排，2023年創造超過200萬個銷售佳績，一舉登上幸福餐盒熱銷冠，官方宣佈將在3/4重磅回歸。人氣最夯1、2名黃金厚厚雞排、十三香雞胸在全聯319間門市同步販售，每週共限量6萬個，可至全聯官網上有一個「門市搜尋」功能查詢，點選熱便當的選項，即可查詢販售門市。
面對中南部的鄉親們也敲碗幸福餐盒進駐、增設熱便當販售點，全聯回應《NOWnews今日新聞》記者表示，「去年中部有近百家門市供應幸福餐盒，今年將持續拓點至中南部門市」。預計2024年將增至600家門市提供，且中南部的鄉親也買得到，將在雲林以南至北高雄的部分門市供應幸福餐盒。
門市分別會在午餐上午10點、晚餐下午4點會陸續到店，只要抓準到貨時間就不怕撲空。並且3月8日至4月11日，購買全聯美味堂便當全系列（包含60元幸福餐盒、89元熱便當），即可以17元加購原萃全系列茶飲任1瓶（580ml）。
此外，拿坡里2024年優惠也殺紅眼，「拿坡里披薩.炸雞店」即日起至3月6日，外帶/內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），相當於下殺7折；而且大披薩可以自由挑選任一口味，炸雞也能整桶更換成烤雞。
另外「拿坡里炸雞專賣店」則是即日起至3月6日，一桶6塊炸雞特價228元（原價348元），兩桶6塊炸雞只要特價428元（原價696元），最低爽吃62折，換算下來一塊炸雞最便宜只要35元。