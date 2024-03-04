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陳冠希5／25帶三角度3 Corners來台！跟GroovyRoom出席太空港活動

▲香港限定嘻哈團體「三角度3 Corners」陳冠希（上排右）、MC仁（下排左起）、廚房仔將出席第3屆「太空港音樂嘉年華」，同場還有PG One 、GroovyRoom、Gemini、Mirani、Blasé、Boycold等嘉賓。（圖／Mercury Entertainment）
▲香港限定嘻哈團體「三角度3 Corners」陳冠希（上排右）、MC仁（下排左起）、廚房仔將出席第3屆「太空港音樂嘉年華」，同場還有PG One 、GroovyRoom、Gemini、Mirani、Blasé、Boycold等嘉賓。（圖／Mercury Entertainment）

記者陳雅蘭／綜合報導

第3屆「太空港音樂嘉年華」將於5月25日、5月26日在「桃園陽光劇場」登場，今（4）日公布首波卡司，陳冠希與MC仁、廚房仔組成的限定團「三角度3 Corners」、PG One 、GroovyRoom、Gemini、Mirani、Blasé、Boycold等人確定出席，門票3月8日下午5點在KKTIX啟售。

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▲第3屆「太空港音樂嘉年華」首波卡司公開。（圖／Mercury Entertainment）
▲第3屆「太空港音樂嘉年華」首波卡司公開。（圖／Mercury Entertainment）
陳冠希為了登太空港演出，與昔日兩大音樂夥伴MC仁、廚房仔睽違9年再度世紀合體，3人將共組當年叱吒香港樂壇的團體「三角度 3 Corners」登台表演，為台粉迷獻上獨家演出，陳冠希也確定是5月25日場次的壓軸嘉賓。

「三角度3 Corners」是陳冠希在2012年與兩位圈內好友MC仁及廚房仔組成嘻哈限定團，兩位團員皆是亞洲跨音樂及潮流藝術的佼佼者，其中MC仁不僅從事藝術策展、裝置設計及塗鴉CEA香港站的創始人，更在說唱集團LMF（LazyMuthaFuckaz）擔任演唱和作詞，推動嘻哈文化貢獻良多的他，更被頒發終身成就嘻哈獎。廚房仔則是擅長霹靂舞及MC，三人所組成的「三角度3 Corners」堪稱嘻哈界黃金組合。

除了邀來陳冠希，活動更網羅韓國當今新銳嘻哈歌手，包括去年曾經來台的參加《太空港：遊戲開始》的嘻哈新秀Gemini，以及嘻哈選秀節目《Show Me The Money》第11屆的季軍BLASÉ等人都將出席。BLASÉ曾與李泳知、Jay Park等大咖合作單曲，實力有一定水準。

同樣是嘻哈選秀節目《Show Me The Money》第9季比賽出身的Mirani，及第8季製作人Boycold則是首次來台獻出第一次公開演出，Boycold不僅是新銳製作人 ，更為師兄Sik-K製作多首單曲，才華洋溢可見一班。

曾為Jay Park、孝琳、2NE1成員Minzy，以及Block B小分隊BASTARZ等藝人寫過歌的製作雙人組「GroovyRoom」也受邀出席，「GroovyRoom 」對此表示：「很期待再次感受歌迷們的熱情！」

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