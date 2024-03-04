名家論壇》黎榮章／從燈會看施政！大數據分析看六都誰勝出

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高雄燈會則跳脫「龍年」主調，請來高人氣的黃色小鴨到愛河坐鎮，從農曆年前就開始帶動話題，討論度1.6萬筆排六都第三。桃園燈會、台中燈會各有話題，桃園燈會有漢服主題的遊行，台中燈會則首推水上劇場的新展演形式，都在網路上獲1.2萬筆討論，排第四、五。但是，同為六都的新北燈會，網路上僅有4千筆相關討論，甚至不到桃園、台中討論度的一半，在六都排名墊底。
進一步觀察六都燈會的網路正負面聲量，燈節這種觀光行銷活動，多數正聲量都很高，台中燈會的正聲量甚至大於負聲量，好感度甚至突破1，傲視六都。台南、高雄燈會的好感度也都有0.98、0.84，算是有網路好口碑。但台北、桃園的好感度同為0.58，在六都墊底。
台北燈會之所以惹議，就是前段提到的那組花燈「眾神保庇（龍）平安」，網友對這座由多位神仙、仙女組成的花燈評價正反不一，有人認為點燈後看起來相當陰森，市長蔣萬安則笑稱是「醜美」，引發審美觀的爭辯。
桃園燈會負聲量高，則是因地方在野黨的議員們批市府大撒幣辦燈會卻沒生肖主燈，且相關設施有安全疑慮；此外，燈會的漢服活動宣傳影片出現「中國台灣」字樣，承辦廠商被發現去年也曾在中國舉辦「漢服文化周」活動，網友進而質疑桃園燈會變得「滿滿中國味」。
相較於台北燈會是因主觀審美問題引發討論，桃園燈會的討論就顯得政治味濃濃。分析網友對於桃園燈會的討論內容，有17.8%的網友在爭執「台灣人到底算不算漢人」，17.4%網友聚焦討論「漢服很醜，誰要穿漢服」，17.0%網友批評宣傳影片「為什麼要叫中國台灣」，13.9%網友認為「桃園觀旅局丟臉硬凹」，11.6%網友批「桃園市政府誇張至極」，11.2%網友責難「桃市府沒有檢查驗收」，11.2%網友質問「張善政在幹嘛」。
年節活動本來應是政治人物展現親和力、為施政錦上添花的大好機會，但桃園燈會竟然演變成國族認同之爭，甚至市長張善政也迫不得已，在年節期間就槓上在野黨，重話批評有心人士不該「蓄意矮化、造謠抹黑」，年節慶祝活動走調，想必眾人皆始料未及。
2022藍營在地方選舉大獲全勝，2024更上一層拿下國會龍頭，全黨氣勢正盛，但地方執政諸侯仍不可掉以輕心，畢竟民意如流水，國民黨目前在14個地方縣市執政，2026有9席即將任滿交棒，而交棒是執政最脆弱的時刻，任憑現任者的執政滿意度再高，在民主選舉的競爭之下，都很難保證將高滿意度完全傳承給繼任者。地方施政的面向很多，燈會只是其一，但見微知著，地方首長的施政是否用心、用人是否適切，市民都不會毫無所感。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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