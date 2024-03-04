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桃機稱歲修延誤超乎預期！交通部認工程規模大、未從源頭調整班次

▲桃園機場南跑道昨天起歲修，導致起飛或降落班機大延誤，交通部次長林國顯今（4）日說明原因。（示意圖／機場公司提供）
▲桃園機場南跑道昨天起歲修，導致起飛或降落班機大延誤，交通部次長林國顯今（4）日說明原因。（示意圖／機場公司提供）

記者李琦瑋／綜合報導

桃園機場南跑道昨天起歲修，698架次飛機，搶1個北跑道，逾300班次延遲，民怨大爆發。桃機今（4）日表示，這次是比較大的歲修，沒想到昨天班次高達698班，班機延誤情況超乎預期；交通部次長林國顯說明，今年歲修規模比以往大，加上相關單位未能意識到交通量、航空公司未意識到從源頭調整班次、航管沒有處理等，才導致大延誤，未來將檢討流量管控、調整航班。

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根據桃園機場統計，昨天是南跑道歲修首日，桃機航班總量為698架航班，其中有53%航班準點起降，其他47%航班受影響，其中11%的班機延誤30至60分鐘、12%航班延誤1至2小時、10%的班次延誤2小時以上。

南跑道維修原本預計要到明天下午4點才會結束，但交通部長王國材下令，要求桃機提早16小時、趕在今午夜前完工，明天凌晨就能恢復雙跑道起降。林國顯指出，今天桃機壅塞狀況比昨天好很多，目前地面約有8架次班機排隊，空中也沒有那麼多班機盤旋，已請飛抵桃機的班機，在當地時間延後起飛，以避免在空中盤旋，會有耗油的問題。

為何會有班機延誤超乎預期的狀況？林國顯說，這次的歲修規模比以往都大，過去只需封1天或幾個小時就能處理完畢，像上一次維修僅封16小時，但這次跑道施工區域達16處，全長約1,800公尺，還包含部分滑行道及燈光設施等，有些部分必須挖比較深來處理。

林國顯提到，桃園機場2條跑道，1小時約能起降50架次，單一跑道就剩約30架次的量能，昨天航班有698班、尖峰時段1小時超過30架次交通量，才會有塞機的狀況；其實工程單位提出歲修計畫後，桃機公司與各航空公司、航管等各單位開過幾次會，但航空公司沒有意識到，要從源頭調整班次，航管也沒有處理，尤其是尖峰時段的班次，相關單位也沒有意識到疫後的交通量很大，才會導致超乎預期的延誤。

林國顯說，未來有相關歲修工程，業務單位跟航務也應該配合調整，航空公司要調整相關航班，航管部門也必須要有流量管制，這些都會納入檢討。

針對此次歲修，桃機曾在2月21日發布飛航公告，外界認為，也應該要公告讓一般民眾知悉。林國顯認同道，未來若有歲修，除航空公司要調整航班，變動航班時間後，也應通知旅客，另外桃機配合工程施工也要公告，靠近施工前還要再次公告。

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