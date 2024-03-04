中共與小弟們急定調「撞船」？綠委曝原因：壓力不在我方
針對陸籍快艇拒檢翻覆釀2死，海委會主委管碧玲今（4）日應國會要求前往內政委員會進行專案報告，而針對專報名稱「撞船案」引發藍綠駁火，對此綠委林俊憲表示，整起事件中共和「小弟們」到底在急什麼？從今起中國政治最重要的「兩會」正式在北京開幕，習近平談話到底要強硬表態或釋出善意？到底誰在急？我方沒有重大政治會議，「政治時間表和壓力不在我們這邊。」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，從今起就是每年中國政治最重要的幾天，「兩會」正式在北京開幕，每年的這個時期，中國舉國上下只求一個字「穩」。外交上不能有任何交鋒、內政上不能出任何亂子，而敏感又複雜的台海局勢，更是「維穩」重中之重。
林俊憲說，按照往例，習近平會在兩會閉幕時發表重要談話，為中國未來一整年的政治方向定調，其中每年必有的主題就是兩岸，然而非常不巧，發生海巡取締事件，習近平豈能忽略正在發生的爭端，但在雙方沒有共識的情況下，「到底要強硬表態或釋出善意？如果談話內容錯估後續事態發展怎麼辦？」
林俊憲說，因此事情已經發生將近一個月，為什麼突然在這幾天開始強調「撞船」？用國會當手段強硬為事件定調，還正好符合中國的主張？到底誰在急？我方沒有在開什麼重大政治會議，「政治時間表和壓力不在我們這邊。」
最後林俊憲說，我方代表與中方談判10幾次未果，但沒關係，那就繼續進行下去，我方釋出最大誠意，但要接受不符事實的定義，恕難接受，「海巡捍衛海疆、守護主權尊嚴，這點絕不可能退讓。」