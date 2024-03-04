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《我的婆婆2》5月開播！王少偉「怪老頭」癖好擾人　被公認NG一哥

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》王少偉（右二）愛發出怪老頭的聲音，害楊銘威（左起）、蘇晏霈、Darren頻頻NG。（圖／公共電視提供）
▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》王少偉（右二）愛發出怪老頭的聲音，害楊銘威（左起）、蘇晏霈、Darren頻頻NG。（圖／公共電視提供）

記者羅凌筠／綜合報導

家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季即將在5月4日於公視首播，蘇家四兄妹邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈全員回歸，Darren爆料王少偉是他的罩門，「因為我們在拍戲的時候，他就是會有那種『嗯、嘿、齁』怪老頭的聲音」，讓他頻頻笑場，在訪談過程，王少偉也被眾演員投票榮登片場NG王，成為最常笑場也最常害其他人笑場的演員。

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▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》啃老三兄弟又帶給女主角鍾欣凌（左二）一堆難題。（圖／公共電視提供）
▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》啃老三兄弟又帶給女主角鍾欣凌（左二）一堆難題。（圖／公共電視提供）
飾演老大蘇秉忠的Darren在花絮中表示，這季他的角色走到身體機能退化的年齡層，老花眼、夜盲症猝不及防找上他，鬧出不少笑話，Darren坦言：「蘇秉忠其實是一個滿糟糕的人，他沒有大哥的樣子，只想做老闆，想做一個大家世俗眼光想要他成為的人，很慶幸在這一季裡他覺醒了，有復活的感覺。」

▲蘇晏霈好想脫單，苦喊沒人追。（圖／公共電視提供）
▲蘇晏霈好想脫單，苦喊沒人追。（圖／公共電視提供）
王少偉飾演的二哥蘇秉孝，一直以來都是觀眾又愛又恨的角色，王少偉表示蘇家四兄妹劣根性很強，大家會以為他們已經要改過自新，殊不知不如預料中美好，又回歸到本性。王少偉透露，第一季有提到蘇秉孝為何有這樣的個性，而第二季可以看到更完整、多面向的蘇秉孝，「我覺得秉孝在轉變的過程當中，有一部分是因為他跟他女兒之間的互動，看到後面有一些是自己都沒有預料到的轉變，滿期待的。」

老三蘇秉仁由楊銘威飾演，在第一季中風的他，第二季整個心理素質跟身體素質都成熟了許多」，和CP林筳諭將迎接人生轉折。蘇晏霈飾演的蘇家小妹蘇秉愛，被媽媽鍾欣凌吐槽：「都選到很奇怪的男人，也不知道哪裡來的品味？」蘇晏霈坦言自己跟角色很像，明明這麼漂亮，可是卻沒有人追，內心渴望愛但又會卻步，「或許自己的問題很大！」

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