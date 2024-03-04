中資退場柬埔寨！總理尋求鄰國投資 多項基礎建設停擺
疫情過後中國經濟疲軟，過去長期受到中國資助的柬埔寨，如今開始尋求亞洲鄰國的投資，甫上任的總理洪馬內（Hun Manet），上任後走訪多個亞洲國家，根據經貿議題與各國交換意見，積極對外資招商，似乎與中國投資進度變慢有關。目前柬埔寨政府積極向外招商，主要期待吸引來自馬來西亞、印尼、越南的投資者。
國際中心賴正琳／綜合報導
《日經亞洲（Nikkei Asia）》、《美國之音》報導，洪馬內在2月27日抵達馬來西亞進行為期一天的正式訪問，並與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim） 就貿易等議題交換意見，如此積極招商的態度，讓外界推估或許跟中國資金不足且變緩有關。
中國出資協助建設位在柬埔寨蒙多基里省的機場，自2019年宣布建設計畫後，至今土地仍沒有任何跟機場相關的建設，只剩下水泥柵欄柱。原來自2022年，中國電建就退出8000萬美元的蒙多基里省機場開發協議，使建設計畫停擺，形成「爛尾機場」。
事實上，中國在柬埔寨投資的多項基礎建設尚未完工，包括旅遊渡假特區七星海的國際機場（Dara Sakor International Airport），相關協議已簽署15年，但工程仍尚未竣工。
柬埔寨「未來論壇」（Future Forum）智庫負責人烏威拉（Ou Virak）分析，中國「一帶一路」的建設基金正在撤出，而柬埔寨高度依賴中國金援，導致多數基礎建設都停擺。