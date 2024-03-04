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中資退場柬埔寨！總理尋求鄰國投資　多項基礎建設停擺

▲日本和美國媒體披露柬埔寨多個機場因中國資金枯竭而陷入爛尾狀態，柬國總理則開始尋求亞洲鄰國的投資。（圖／翻攝自新華社）
▲日本和美國媒體披露柬埔寨多個機場因中國資金枯竭而陷入爛尾狀態，柬國總理則開始尋求亞洲鄰國的投資。（圖／翻攝自新華社）

國際中心賴正琳／綜合報導

疫情過後中國經濟疲軟，過去長期受到中國資助的柬埔寨，如今開始尋求亞洲鄰國的投資，甫上任的總理洪馬內（Hun Manet），上任後走訪多個亞洲國家，根據經貿議題與各國交換意見，積極對外資招商，似乎與中國投資進度變慢有關。目前柬埔寨政府積極向外招商，主要期待吸引來自馬來西亞、印尼、越南的投資者。

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《日經亞洲（Nikkei Asia）》、《美國之音》報導，洪馬內在2月27日抵達馬來西亞進行為期一天的正式訪問，並與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim） 就貿易等議題交換意見，如此積極招商的態度，讓外界推估或許跟中國資金不足且變緩有關。

中國出資協助建設位在柬埔寨蒙多基里省的機場，自2019年宣布建設計畫後，至今土地仍沒有任何跟機場相關的建設，只剩下水泥柵欄柱。原來自2022年，中國電建就退出8000萬美元的蒙多基里省機場開發協議，使建設計畫停擺，形成「爛尾機場」。

事實上，中國在柬埔寨投資的多項基礎建設尚未完工，包括旅遊渡假特區七星海的國際機場（Dara Sakor International Airport），相關協議已簽署15年，但工程仍尚未竣工。

柬埔寨「未來論壇」（Future Forum）智庫負責人烏威拉（Ou Virak）分析，中國「一帶一路」的建設基金正在撤出，而柬埔寨高度依賴中國金援，導致多數基礎建設都停擺。

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