名家論壇》單厚之／管碧玲和海委會要開幾個戰場？

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目前的證據都顯示海巡跟陸籍漁船確實有碰撞，內政委員會定的名稱對海委員不算友善，但也並沒有偏離事實；若是換成民進黨召委排案，或許會給個「海巡署取締陸籍三無漁船」之類的名字，在野黨立委也不會要求召委去改會議名稱。
一般遇到這種情況，備詢的部會首長可以在報告或答詢表達不同的意見，甚至偷偷的在書面報告名稱上做手腳，通常立委也都不會有太大的反應。但管碧玲卻先是公開表示報告名稱「違背事實」，接著又推說「題目名稱是海巡署改的」，自己支持海巡署。
這樣的作法是既要鬧事又缺乏擔當，把責任推給下屬，如果沒有管碧玲的授意，海巡署哪來的膽子去惹召委。尤其現在明顯是「看守內閣」，多數閣員應該都不會留任，為了一個3個月後就要下台的主委，去得罪未來4年的國會最大黨，拿自己的預算開玩笑，海巡署是腦子壞了嗎？
金門的爭議越演越烈，海巡毫無疑問是有一定的責任，如果海巡執法時有依規定錄影，責任歸屬就很容易釐清，如果海巡第一時間就開誠布公，而不是說法一變再變，問題或許也不至於升高的現在的程度。
不管是疏失也好，或是真的有執法過當之嫌，今天問題都已經上升到對岸可能抹去「禁限制水域」，導致國家安全、主權都受到傷害，海委會不僅無法解決問題，居然居然還有心思搞政治，在兩岸協商的戰場之外，又另闢國會新的戰場，真是令人大開眼界。
從國家安全、國家主權、國家尊嚴，到海委會的面子、管碧玲個人得失，這幾個層次孰輕孰重，其實非常的清楚。當前政府最高的指導原則就是要降溫，避免兩岸擦槍走火，所以國防部第一時間卻聲明不會介入；其次，最好的狀況就是，能夠避免「禁限制水域」真的被抹去，否則必然後患無窮，國家顏面盡失；再則就是在儘可能維持國家尊嚴的情況下，讓事情能夠落幕；最後才是海委會的顏面、管碧玲的面子。
但今天無論管碧玲或海委會的作法，卻是完全反其道而行，把自己的面子放在第一位。至今除了沒錄影之外，不承認有任何的掩蓋，不能說清楚真相，不承擔政治責任和行政責任，把一切責任都丟給司法，要司法替他們擦屁股，也不管兩岸情勢緊張、禁限制水域若真被抹去的代價。反正管碧玲的面子不能有絲毫的受損，最好還能吵一波「抗中保台」，撈一點政治紅利風光下台，至於其他的交給下一任主委、下一任總統去解決。
管碧玲今天所有的面子、所有的政治紅利，其實都是賴清德未來的口袋掏的，今天管碧玲越風光、越有面子，520賴清德上任之後，面對的局面就會越困難、對岸的壓力就會越大。管碧玲今天越風光的對戰在野黨立委，下一任的閣員就得更卑躬屈膝的去還債。賴清德上任後的日子，又怎麼可能好過？
●作者：單厚之／資深媒體人
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