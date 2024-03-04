國會冷知識／管碧玲自稱「本席」遭嗆爆 立委愛自稱本席原因曝光
中國籍快艇到金廈水域越界捕魚，遭我海巡署追逐後翻覆釀2死。海洋委員會主委管碧玲今（4）日受邀到立法院就執法情形專案報告，但管碧玲在與國民黨新科立委牛煦庭唇槍舌戰時，脫口說「本席」，牛煦庭立即酸管，已經不是立委了，換了位置都搞不清楚。立委在質詢時通常自稱「本席」，但其實也不是只有立委可以自稱「本席」。
記者何哲欣／台北報導
中華民國議事學會秘書長宋偉民曾在1998年《佛教圖書館館訊》中介紹開會流程，出席人發言時須徵得主席同意，發言時可自稱「本人」，最好自稱「本席」，以表示重視本身所代表之席次，亦要求與會者予以客觀尊重之意。換句話說，只要是開會時，出席發言都可自稱本席，但管碧玲到立法院屬於「列席」而非「出席」，自稱本席有點突兀。
有趣的是，一名網友bebetterdoc 幾年前也曾在PTT搞笑發問，覺得立委質詢稱「本席」很帥氣，想在公司開會跟主管報告時，也以本席來稱呼自己，如果想提早下班去吃飯，就從辦公座位上站起來大聲喊「本席有事先行告退，明天再見」。其他網友也留言搞笑回應，「我都跟主管自稱老娘」、不想幹了就直接遞辭呈不要整天嘴砲」。