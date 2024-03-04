陳駿季指台糖已向台中申請梅花肉片上架 中市府：沒收到
台中市春節前發生台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精疑雲，台糖梅花肉因此全面下架。農業部代理部長陳駿季今日在立法院報告時表示，就他了解，台糖已於上週向台中市申請梅花肉片上架。但台中市政府表示，並未收到台糖公司相關來文，且依據《食安法》規定，主管機關應是台糖公司所在縣市的台南市政府。
記者顏幸如／台中報導
台中市於農曆年前檢驗肉品時，驗出台糖梅花豬肉片含罕見的瘦肉精西布特羅，這起全國矚目事件從年前延燒半個多月，上周因蘇丹紅食安事件被沖淡，行政院副院長鄭文燦邀台中市長盧秀燕一起吃酸菜白肉鍋，下台階雖已經搭起，但雙方喊了10天，連台中市13家酸菜白肉鍋美食地圖都出爐了，還是沒約成。
農業部代理部長陳駿季今（4）日到立法院經濟委員會報告業務，立委賴瑞隆質詢時指出，此事件對台糖商譽傷害過大，就算現在台糖肉品檢驗都沒問題，梅花肉片仍遲遲無法上架。
陳駿季則重申，農業部每年抽驗近6千件豬肉屠體與毛髮，都是零檢出，這次豬肉專案檢驗700多件也都是零檢出。至於台糖梅花肉片，很多是之前預防性下架的，就他了解，台糖上週已向台中市府遞案申請上架。
台中市食安處下午表示，截至目前，市府並未收到台糖公司相關來文。並透露針對食品業者之相關處置，依規定是由該公司所在縣市主管機關依《食品安全衛生管理法》辦理。也就是說，肉品上架的主管機關應該是台南市衛生局。