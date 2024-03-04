教育部攜哈佛大學設博士獎學金！每年送5台生讀哈佛、最長資助4年

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李彥儀致詞時表示，台灣與美國長期在教育領域保持穩健交流，目前每年約有3,100名美國學生在台進修、22,000名台灣學生在美求學，其中約110名在哈佛大學就讀。中華民國哈佛校友會是中華民國最活躍的校友會組織之一，校友們在不同的領域上貢獻專業與領導能力。
教育部指出，哈佛大學與我展開相關合作多年，2011年曾與我頂尖大學聯盟簽署合作備忘錄，雙方合作頂大學人赴哈佛研究及培育我博士生計畫；2020年該校費正清中心再與教育部簽署台灣研究合作備忘錄，推動雙方學生赴台灣及哈佛大學進行短期研究，及推廣辦理有關台灣研究之學術會議、論壇等相關活動。
另由國立台灣大學與哈佛大學合辦的「哈佛台北書院計畫」也於2023年正式展開，首屆有60名學生於暑期來台進行為期2個月的中文密集課程與參訪交流活動。
教育部說，上述交流歷程皆為本次共同設立獎學金的洽談，奠定了深厚的基礎，且教育部駐波士頓教育組居間積極聯繫推動，終促成雙方共同設立此獎學金。
教育部提到，「台灣－哈佛Kenneth C. Griffin GSAS獎學金」自本次簽署合作備忘錄後，將自2025年起合作5年，每年雙方可共同選送5名台灣學生於哈佛大學文理研究院（Kenneth C. Griffin GSAS）攻讀博士學位，並共同資助所需經費最長可達4年。
本次來台簽約的哈佛大學副教務長Mark Elliott應教育部邀請訪台，其為美國知名漢學專家，鑽研清史，也是國立台灣大學史丹佛中心校友，曾在台灣長期研究。他感謝教育部對國際教育合作的支持與協助，並表示哈佛大學重視學術自由與人才培育，他竭誠歡迎台灣的優秀學生加入。
教育部指出，目前全球共有17所世界排名百大的國外大學與教育部合作設置博士生獎學金，第1所為英國劍橋大學，而哈佛大學為第18所。哈佛大學的學術影響力享譽全球，雙方合作設立博士生獎學金，將可鼓勵我國學子進入該校就讀。該合作備忘錄可望延續與深化台灣與哈佛大學之間的學術合作交流，雙方攜手遴選優秀學子，培育頂尖世界級領導人才，共同為人類的進步作出貢獻。