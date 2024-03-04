中職／辛元旭、戴培峰聯手開轟！富邦悍將打線炸裂6：2勝韓職SSG
富邦悍將隊今（4）日自辦熱身賽，對陣南韓職棒SSG登陸者隊二軍，陳仕朋先發3局失1分，打線戴培峰、辛元旭火力支援，分別敲出兩分砲和三分砲，聯手灌入5分，終場幫助富邦以6：2擊敗SSG登陸者，拿下熱身賽對戰二連勝。
記者林之越/綜合報導
投手方面，富邦陳仕朋擔綱先發主投3局失掉1分，牛棚張瑞麟、李建勳、陳冠勳和賴智垣登板上場皆未失分，直到八局上吳世豪被登陸者敲出2支安打才又失 1分。
富邦打線本場給予強力支援，戴培峰2局下敲出兩分砲幫助富邦先馳得點，六局下張進德敲出平飛安打，范國宸再接力穿越安打，王念好獲得四壞保送，孔念恩的滾地球形成雙殺，但跑者回到本來拿下第 3 分。
七局下，林哲瑄、姚冠瑋接力安打，富邦攻佔一、二壘，辛元旭掌握機會開轟，一棒打回所有跑者，幫助富邦再添3分，鎖定勝利。雖然八局上牛棚有失分，但守護神富藍戈九局上登板，成功三上三下順利關門，富邦終場6：2取勝。
富邦全場敲出9支安打，其中包含戴培峰、辛元旭的兩支全壘打，范國宸、張進德也貢獻2支安打，收下熱身賽二連勝。
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