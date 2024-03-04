《百萬小學堂》小西瓜長大了！拒當藝人「變醫學系高材生」真相曝
原主持人張小燕、後轉交曾寶儀和小蝦接手的《百萬小學堂》，當年從節目中走紅的童星「小西瓜」廖書嫻，10年後女大18變，成為一名中醫系7年級高材生，她近日上YouTuber「Kelly Tsai」節目，也分享當初沒有繼續當藝人的主因，是因為自己沒有興趣。
記者黃雅琪／綜合報導
「小西瓜」廖書嫻受邀上YouTuber「Kelly Tsai」節目透露，目前就讀於長庚大學中醫系7年級，正在當實習醫師，未來有可能自行開業當中醫師。小西瓜提到當年會加入《百萬小學堂》班底，其實是因為該節目製作單位到學校發傳單、徵選來賓，她看了覺得很有趣就去試鏡了，試鏡時有寫一張考卷、錄一段自我介紹影片，本來只是抱著好奇的心態前往，想不到就因此選上，開啟幕前人生。
小西瓜的超高人氣從國小延續到國中，她的國中同學米妮爆料，當年剛開學時只要一到下課時間，走廊都會擠滿粉絲搶看小西瓜本人，但她永遠都是一臉超淡定的模樣。至於後來為什麼沒有繼續在演藝圈發展，小西瓜坦言自己個性不適合：「有滿大一部分原因是，我爸媽那時候滿堅持國中以後就要好好讀書，其實我好像對別的（事情）更有興趣吧！」她說當藝人不是自己首選，未來也不會考慮復出。
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