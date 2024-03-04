難忍富士山人擠人！山梨縣今夏徵收2千日圓通行費 限制遊客上限
日本知名景點富士山近年來頻繁傳出登山客、遊客過多，導致產生髒亂等問題。在經過多番討論過後，山梨縣地方議會今（4）通過新條例，宣布自今年夏天開始額外向登山遊客徵收2000日圓（約新台幣426元）的通行費，同時也將會加設單日登山人數上限，預期先觀察今年的登山狀況，以便日後進行調整。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本第一高峰富士山近年被登山客擠爆，除了造成生態負荷、環境髒亂等問題，還有不少登山客採取「彈丸登山」（單攻登山）的方式，選擇不在山屋過夜想摸黑攻頂，無視可能發生體力不支危及生命的風險，諸多不守規矩的狀況讓山梨縣議會4日一致通過了一項條例，規定自今夏登山季開始，該縣一側登山道「吉田路線」將設置閘門並收取2000日圓的通行費。
想攻頂富士山一共有4條登山步道，其中3條位於靜岡縣內，唯一位在山梨縣內的吉田路線因相對好爬，人氣最旺。根據最新條例規定，登山步道將被定位為縣政府設施，自今年於7月1日開始至9月中旬，吉田路線登山步道將設置閘門，自下午4點以後到隔天清晨3點都禁止登山客通行。
未來每天最多也將以4000人為上限，除了已經登記山間小屋住宿者不受上述規範限制。與此同時，除了現行讓登山客自由選擇要不要付的1000日圓「保全協力金」外，當局也宣布徵收2000日圓的通行費，也就是未來最多每人得付3000日圓（約新台幣640元）。
相關通行費用會被用來緩解登山步道過度擁擠、建設可阻擋落石與火山噴發物的避難所，未來收費標準與相關規定預計會在今年登山季結束後再行研議。