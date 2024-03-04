中國前防長李尚福兩會期間未現身 突遭宣布「不再是人大代表」
中國全國政協、全國人大會議（簡稱全國兩會）今正式召開，而消失在大眾視野許久、受習近平欽點的前外長秦剛與前國防部長李尚福也成為外界焦點，其中關於李尚福是否出席，中國全國人大發言人婁勤儉在週一記者會後離場時表示，李尚福不會參加本次兩會，「因為他已經不是人大代表」。
國際中心楊智傑／綜合報導
全國人大會議今天中午舉行第一場新聞發布會，新加坡《聯合早報》記者在會後詢問有關李尚福是否出席兩會時，大會新聞發言人婁勤儉說：「李尚福不能參加本次兩會，他已經不是人大代表。」；然而這個說法和目前中國官方發布的人大代表名單及相關任免消息並不符合。
在全國兩會召開前，上月27日的人大第八次會議上曾公告將終止包括前外交部長秦剛在內等11人的全國人大代表資格，但當中並無李尚福。當時北京當局稱「接受」已經失去外長、國務委員職務的秦剛「辭去人大代表」，相較於其他「被罷免」者而言看起來更加寬容。
然而，李尚福當時並未在「請辭」或「被罷免」名單上，婁勤儉亦沒有說明李尚福為何、何時失去人大代表資格，目前名字仍列在中國全國人大官網上，隸屬第14屆全國人大的「解放軍和武警部隊代表」。