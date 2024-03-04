花多少錢搶下泰勒絲獨家？新加坡國會也想問 官員：這是商業機密
美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在新加坡舉行一連六場演唱會，外界盛傳為了搶下「東南亞獨家」的主辦權，新加坡當局不惜每場最高補貼300萬美元（約新台幣9465萬元），就連新加坡國會也在質詢時提出質問，對此該國文化、社區及青年部長唐振輝又再度出面澄清，表示基於商業機密與合約考量，政府不會透露實際金額。
國際中心楊智傑／綜合報導
包含菲律賓、泰國政府對於泰勒絲在東南亞選擇唯一開演唱會的地方是新加坡，感到非常不滿。據悉，泰勒絲在新加坡連開六場演唱會，預計為當地旅遊、飯店、航空與餐飲業等帶來高達新台幣117億元的收入，如此高昂的收益和觀光效益，讓其他鄰國感到眼紅。
然而在國內，新加坡國會也對於外界盛傳「砸重金」補貼感到擔憂，於4日的國會質詢期間就向文化、社區及青年部長唐振輝（Edwin Tong）進行提問，是否真如泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）所言支付了200萬至300萬美元的費用，換來東南亞獨家經營權。
唐振輝對此則稱，相關報導的數字並不準確，實際上新加坡出資金額並沒有傳聞中那麼高，而演唱會對當地帶來的龐大經濟效益與社會效益，「數字比補貼金額還要高」，至於詳細數目則無法公開，新加坡媒體亞洲新聞台（CNA）報導則稱，六場演出的花費可能僅為200萬新元，相當於新台幣4700萬元左右。
唐振輝稱，類似泰勒絲等國際級頂尖歌手到新加坡開演唱會，有助當地定位為東南亞的文化中心，未來更可方便舉辦一系列藝術、音樂、文化和體育等大型活動。