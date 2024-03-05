中國取消兩會後「總理記者會」　毛寧反批：沒必要擔心

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消息傳出後引發各界批評官方不願透露資訊，在外交部例行記者會上，《法新社》記者就詢問毛寧「對我們外國媒體來說，總理記者會歷來是個很難得的機會。總理記者會取消的具體原因是什麼？中方不擔心這個決定體現出一種對外不開放的態度嗎？」
毛寧則回應表示，關於全國人大會議的新聞安排，大會發言人已介紹有關情況，她沒有更多需要補充的訊息，「很感謝媒體關心並希望了解中國的大政方針，但你的擔心是沒有必要的」。
她稱這次中國全國兩會期間，全體會議都會向媒體開放，而開幕會上國務院總理李強則會代表國務院向全國人大會議進行政府工作報告，大會還會組織其他記者會、代表通道、部長通道、代表團開放團組等採訪活動，並稱兩會新聞中心也會「秉持開放、透明精神，為中外記者提供新聞服務」。
中國國務院總理在「兩會」會後舉行記者會，最早可追溯至1988年4月閉幕的人大會議後，當時新當選的國務院總理李鵬和三位副總理出席大會發言人舉行的記者會，並回答了記者提問，隔年受到1989年六四事件影響，官方並沒有舉行相關記者會，直到1991年4月，時任總理的李鵬在七屆全國人大四次會議閉幕後舉行記者會，中國央視才進行了「總理答記者問」直播並開啟慣例，此後中國總理記者會趨於制度化、常態化。
分析認為，過去中國兩會是能夠顯示北京當局政策定調的場合，也是中共二把手、中國國務院總理能夠與外媒直接溝通的場合，如今淪為過場儼然意味著中國已經是由領導人習近平控制管理著。