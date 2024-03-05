泰國民調認證！前總理塔克辛最具政治影響力 皮塔最值得同情
泰國民意調查中心（NIDA）最新公佈的「政治影響者和政治同情者」調查顯示，針對18歲及以上的公民進行的調查結果中，42.90%的受訪者認為前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）是最具政治影響力的人物。同時，前進黨前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）則被選為最值得同情的政治人物。
國際中心楊雅婷／綜合報導
在對「您認為誰是最具政治影響力的人物？（最多不能超過三個人）」的調查問題中，受訪者的回答分布如下：42.90%支持前總理塔克辛，21.91%認為是現任總理賽塔，17.40%傾向前進黨前黨魁皮塔，15.11%看好前總理帕拉育上將，而有10.15%的受訪者則認為泰國政壇缺乏影響力人物。其他受訪者則支持為泰黨黨魁貝東丹（9.01%）、政府民力黨黨魁巴逸上將（6.11%）、泰自豪黨黨魁阿努霆（4.27%）、未來前進黨創始人塔納通（3.28%），還有3.21%的人則認為是其他人。
對於「您認為誰是最值得同情的政治人物？」的問題，調查結果顯示，46.79%的受訪者同情前進黨前黨魁皮塔，17.86%表示沒有同情者，11.45%選擇未來前進黨創始人，10.46%認為是現任總理賽塔，8.55%同情前總理帕拉育上將，而有8.09%的人則認為是前總理塔克辛。其他選項中，1.91%的受訪者選擇為泰黨黨魁貝東丹，1.37%的人選擇前進黨黨魁差塔瓦。