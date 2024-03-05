高齡化浪潮衝擊東南亞　勞動力短缺影響日本企業在地投資

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越南政府在今年1月宣佈，2024年將面臨32萬人的勞動力短缺，在越南投資的美國企業，特別是半導體工廠，已感受到工程師短缺的問題。
報導指出，日本也將受到東南亞人口高齡化的衝擊，因為日本高度依賴東南亞國家提供勞動力。截至2023年10月的統計數據顯示，日本移工人數首次超過200萬人，其中越南和菲律賓的勞工分別佔了52萬人和23萬人。明治大學副校長加藤久和表示，如果東南亞國家出現勞動力短缺，向日本派遣工人將變得困難。
報導進一步指出，東南亞整體在2019年已經超過7%的65歲及以上人口總體比率，被視為「高齡化」，預計到2043年，這個數字將翻倍達到14%，步入「高齡化社會」，這種現象與日本在1970到1994年間的轉變非常相似。
報導內容強調，東南亞國家應該效仿日本，透過提高退休年齡來應對勞動力挑戰。日本即使已經將退休年齡提高到70歲，也面臨人口高齡化帶來的財政壓力。在勞動年齡人口達到峰值的上世紀90年代初，日本的社會福利支出占國內生產總值的11%，如今這一比例已上升到25%。
日本綜合研究所的熊谷正太郎指出，東南亞在應對長期護理保險等問題上落後，各國政府和家庭可能會面臨的負擔可能會急劇增加。
東南亞各國應共同討論應對措施，為高齡化問題做好準備，特別是東南亞的公共養老金覆蓋率僅為四分之一，若不儘速建立社會安全網，讓長輩能夠安心過著老後的生活，並設法解決人口老化的相關情況，未來東南亞高齡化社會引起的經濟衰退問題，將影響日本和全世界。