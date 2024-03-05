球鞋平台「AREA 02」展出近百雙經典鞋款 籃球鞋發展史橫跨百年
球鞋與潮流交易平台「AREA 02」將於3月8日至3月11日，首次參與台灣運動文化展，盤點自1920年代籃球運動開始盛行的第一雙籃球鞋，直至今年火熱發行的新品，時間軸橫跨兩個世紀，涵蓋歷史最悠久的籃球鞋ConverseChuckTaylorAllStar、70年代最受矚目的籃球鞋adidasSuperstar、1984年颳起旋風至今的AirJordan系列、adidas與NIKE為傳奇球星KobeBryant出的專屬鞋款等，近百雙鞋款展出籃球鞋的發展歷程，以及各經典籃球鞋的故事。
記者黃韻文／綜合報導
「AREA 02」的品牌理念為ConnectTheReal，致力於亞洲球鞋和潮流文化，重新定義市場交易，提供專業的真品驗證、真實的購物體驗。因此「AREA 02」此次參展，除了用鞋子帶出籃球鞋百年發展史，展場還有以籃球為核心的體驗活動，互動遊戲有機會抽中破萬元的經典鞋款，另有通通有獎的關卡。
即日起至3月17日期間，「AREA 02」官網與APP同慶女王節，新註冊會員享APP首購5%優惠、單件商品消費滿3000元免運。「AREA 02」更加碼推出抽鞋活動，即日起至3月10日註冊會員，並於官網或APP參加投籤活動，有機會獲得售價破萬元的adidas-SUPERSTARCLOTBYEDISONCHENWHITEBLACK，此為陳冠希潮牌CLOT與adidasOriginals攜手的聯名鞋款，設計感及話題性十足。
🟡台灣運動文化展
◾展覽日期：2024/3/8-2024/3/11
◾展覽時間：10:00~20:00（3/11 17:00閉展）
◾展覽地點：台北花博爭艷館
◾參展攤位：A51~A58
◾AREA 02官網∣點此連結