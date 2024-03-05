撕破臉！不滿聯合國對哈馬斯暴行抱持緘默 以色列召回駐聯大使
由聯合國性暴力問題特使帕滕（Pramila Patten）領導的專家小組，今年初2度造訪以色列，收集有關巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）去年10月發動襲擊期間，疑似犯下性暴力罪行的證據，並進行分析與核實。該小組4日發表報告，聲稱「有合理理由相信」在哈馬斯去年10月7日襲擊以色列南部期間，多個地點發生了包含強暴在內的性暴力事件，此外，一些被劫持到加薩的人質，也可能遭受了各種性暴力對待，且不排除仍在持續。以色列外交部長卡茨（Israel Katz）怒批，聯合國對哈馬斯的暴行消極應對，已命令以色列駐聯合國大使返國。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，以色列一直不滿聯合國對哈馬斯襲擊以國一事的反應， 以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）4日在聯合國大會發表演說時，怒批：「聯合國自稱關心婦女，但就在我們說話的時候，以色列婦女正在被哈馬斯的恐怖分子強姦和虐待。聯合國的聲音在哪裡？你們的聲音在哪裡？哈馬斯必須面臨持續的壓力，停止性暴力並立即釋放所有人質。」
隨著聯合國調查小組的報告出爐，以色列的怒氣也隨之高漲，卡茨批評聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）沒有及時召集安理會討論調查結果，並將哈馬斯定調為恐怖組織。埃爾丹也在另一份聲明中質疑，為何聯合國需要花上5個月的時間，才承認哈馬斯在襲擊期間犯下令人震驚的性罪行：「關於我們在加薩的人質，正在經歷性暴行一事，聯合國卻表現出可恥的沉默，甚至沒有就這一問題進行任何討論，這令人震驚。」
對此，聯合國發言人史蒂芬杜雅里克（Stephane Dujarric）則替古特雷斯喊冤，表示後者「完全支持」有關哈馬斯罪行的調查，強調：「秘書長絕對沒有採取任何措施，來對報告結果保持沉默。事實上，這份報告也是今天（4日）才公開發布。」
※【NOWnews 今日新聞
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