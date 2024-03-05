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月收逾4萬台幣！中國「頂流乞丐」賺飽飽吃胖胖　笑稱：別搶飯碗

▲中國河南的清明上河園景區，有1名頗受遊客歡迎的「乞丐演員」李金剛。（圖／翻攝自九派新聞）
▲中國河南的清明上河園景區，有1名頗受遊客歡迎的「乞丐演員」李金剛。（圖／翻攝自九派新聞）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國經濟不景氣，不少企業、工廠都陸續實施減薪甚至裁員，讓眾多勞工都擔心遲早保不住飯碗，但在中國河南的清明上河園景區，1名已在當地乞討多年的乞丐，就被民眾發現不僅生意不錯，身材還疑似「吃胖了」，不過這位看上去無辜可憐的乞丐，真實身分其實是演員，受訪時還宣稱：「河南文旅的底色是真誠，我只是演好了我的角色」。

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綜合《九派新聞》等中媒報導，今年38歲的情境演員李金剛，在園區內扮演乞丐12年有餘，雖然從早到晚都工作非常辛苦，但每個月實領收入有1萬人民幣左右，折合新台幣約4萬多，大多數遊客都認可他的「表演」，有些人還會誤以為他是真乞丐。

李金剛表示，自己本身是軍人，剛退伍時做過廚師，2012年工作的飯店關了，剛好清明上河園正在招募景區演員，他想著試試看也好，沒想到一下子入了迷，就這樣演了12年，「從做飯的變成要飯的」。而職業跨度之所以這麼大，源起於小學三年級參加的六一兒童節表演，讓他感覺特別有趣，之後每年都會在學校表演節目，後來剛好飯店關門沒什麼事做，又遇上了機會，感覺能一圓表演夢，就決定嘗試。

具體工作內容，李金剛說，每天早上8時50分點名後就開始上崗，工作除了表演唱跳節目，白天在景區不同位置和遊客進行實景互動，每週休息1天，基本上每天、從早到晚都在扮演乞丐，還有不少遊客會帶水果、糖果之類的食物給他，為了不辜負這些人的好意，他會盡量都吃，吃不完的再分給同事或其他遊客，有時他為了讓遊客入戲，還會邊哭邊把食物往嘴裡塞，導致遊客「觸景生情」也開始流淚。

李金剛回憶，剛到園區的第1個月，都是各種角色輪著演，有一次演一個惡奴，被遊客當真，還踹了他幾腳，工作人員趕緊把遊客拉開，勸說這只是演戲別當真，後來景區讓他固定演乞丐，他自己也樂在其中。不過，雖然每天都在「沉浸式」扮演乞丐，但李金剛並不會因此模糊真實生活的邊界：「我生活中是一個喜歡打扮得很潮流的人，愛和別人開玩笑，不會沉浸到角色中無法自拔。但只要我一換上乞丐的衣服，我的言談舉止馬上就會進入狀態。」未來也會不斷精進自己的表演，想出更多有趣的橋段，為遊客帶來更豐富的體驗。

不少中國民眾都在報導下方留言，有人讚他敬業，也有說「看著好開心啊、真幸福」，還有人打趣的打下：「這碗飯不好吃，但是比上班強」。

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