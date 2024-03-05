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MLB／Zack Wheeler3年近40億續留費城！ 創史上均薪最貴延長合約

▲費城人隊王牌投手Zack Wheeler，今（5）日傳出與費城人達成提前續約消息，雙方簽下為一張3年1.26億美元（39.8億新台幣）合約，均薪4200萬美元更創下大聯盟史上延長合約當中的年薪最高紀錄。（圖／取自FOX SPORTS）
▲費城人隊王牌投手Zack Wheeler，今（5）日傳出與費城人達成提前續約消息，雙方簽下為一張3年1.26億美元（39.8億新台幣）合約，均薪4200萬美元更創下大聯盟史上延長合約當中的年薪最高紀錄。（圖／取自FOX SPORTS）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB費城費城人隊王牌投手Zack Wheeler，今（5）日傳出與費城人達成提前續約消息，雙方預計簽下為一張3年1.26億美元（39.8億新台幣）合約，這是有史以來第4高的投手年薪 ，均薪4200萬美元更創下大聯盟史上延長合約當中的年薪最高紀錄，且合約當中並未附帶逃脫條款。Zack Wheeler在2019年與費城人簽下5年1.18億美元合約，合約將在今年球季結束後到期，新合約將從明年2025年開跑至2027年，且合約中沒有附帶跳脫條款，該張合約的均薪為4200萬美元，雖然不是大聯盟史上投手的最高薪，卻是與球隊簽下延長合約後，新合約均薪最高的投手。

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「我很享受投球的時光，我想要待在費城人。」Zack Wheeler在記者會上說到。「我喜歡在場上競爭，我同時也想陪在家人身旁，我絕對很享受在費城的時刻、享受我走上投手丘的每一刻。能夠與球隊簽下延長合約對我來說很特別，但不是每個人都能做到，不是每個人都能像我一樣做到這一點，我對此很感激。」

「我們說到，好吧，讓我們現在就確定他是棒球界最好的投手之一。」費城人隊棒球營運總裁Dave Dombrowski在記者會上說到。「他是第1、第2、第3嗎？我們不必深究這個問題，但他是大聯盟當中最好的投手之一。現實情況是，當你在談論誰是最好的投手時，Zack Wheeler他還是大聯盟當中最好的大賽型投手之一，所以在季後賽中，當他拿球時，我想不出還有誰比Zack更願意走上投手丘。」


Zack Wheeler隨後則是談論到在費城打球的心得，他表示壓力肯定會有，尤其是在費城人時，他說到：「這是一個很難打球的地方，你會經歷起起落落，你會遇到糟糕的比賽，可能還會到處受到噓聲。場外噓聲不斷，但這也是比賽的一部分，必須接受這一點並將其轉化為動力，並嘗試以此為基礎，因為你不會希望這種情況再次發生。」

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