MLB／Josh Donaldson正式退役！闖蕩大聯盟13年　去年遭洋基釋出

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「在賽季結束後曾經有一段時間，我感覺自己所處的位置非常好，我想嘗試再試一次（繼續以球員身分奮戰）。」Josh Donaldson在Podcast節目上說到。「今天對我來說是悲傷的一天，因為我將無法再度參與我最愛的運動了，但這也是一個非常快樂的時光，我可以和我的家人在一起，同時開啟人生的下一個章節，我將宣布從我奉獻一生的比賽當中退休。」
現年38歲的Josh Donaldson，生涯曾效力過7支球隊，分別是運動家、藍鳥、印地安人（現守護者）、勇士、雙城、洋基、釀酒人，並曾3度入選全明星賽，2015年效力藍鳥隊時期還一舉奪得美聯MVP殊榮，可惜生涯後期因傷困擾，同時受到年紀影響，遲遲無法找回最佳打擊狀態，效力洋基隊時表現也不甚理想，讓不少洋基球迷感到不滿，最終Josh Donaldson遭到洋基隊釋出，賽季中轉戰釀酒人，也成為他生涯最後一支效力的球隊。
Josh Donaldson事實上在去年賽季結束後，仍以自由球員身份進入自由市場，並在 11 月表示他對於與藍鳥重聚持開放態度，最終在找不到合適的球隊與合約情況之下，Josh Donaldson就此宣布退役。
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