明道被讚「《周處除三害》演超好」 求助阮經天：我們想個辦法！
警世國片《周處除三害》去年橫掃金馬獎7項提名，抱走最佳動作設計獎，也讓男主角阮經天睽違13年二度問鼎影帝，該片月初在大陸上映修剪後版本，短短3天衝破1億元人民幣（約4.4億元新台幣）高票房，關鍵字屢屢登上微博熱搜。怎料，部分大陸人把阮經天認成長年在對岸發展的明道，明道本人昨（4）日公開向阮經天求救：「怎麼辦？你有辦法幫忙解釋一下嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
明道自拍影片表示，最近很多網友在自己的粉專留言稱讚：「你演的《周處除三害》很好看！」他向老友阮經天喊話：「小天，我不知道怎麼跟他們講，解釋那個是你演的，不是我演的，我們一起想個辦法好不好？」並標記阮經天帳號，同時承諾工作結束返陸後就會去戲院看電影，「恭喜你喔！」
貼文發布，大陸網友笑翻：「我一直認不清這兩人，原來不只我自己」、「我其實一直覺得不像，老有人說你倆像」、「你就承認唄」、「真覺得無言以對！」有人直接點出辨別兩人的最大關鍵「濃眉是他，大眼是你」，還有網友許願雙男神有朝一日能同台飆戲。
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