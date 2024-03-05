IVE離開台灣就出事！百萬YouTube被盜走　雙方在線爭奪戰況LIVE中

明道被讚「《周處除三害》演超好」　求助阮經天：我們想個辦法！

▲有大陸人把《周處除三害》男主角阮經天認成明道（右圖），明道公開向阮經天求救。（圖／一種態度電影提供、翻攝自明道微博）
▲有大陸人把《周處除三害》男主角阮經天認成明道（右圖），明道公開向阮經天求救。（圖／一種態度電影提供、翻攝自明道微博）

記者楊穎軒／綜合報導

警世國片《周處除三害》去年橫掃金馬獎7項提名，抱走最佳動作設計獎，也讓男主角阮經天睽違13年二度問鼎影帝，該片月初在大陸上映修剪後版本，短短3天衝破1億元人民幣（約4.4億元新台幣）高票房，關鍵字屢屢登上微博熱搜。怎料，部分大陸人把阮經天認成長年在對岸發展的明道，明道本人昨（4）日公開向阮經天求救：「怎麼辦？你有辦法幫忙解釋一下嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲阮經天犧牲外型演出電影《周處除三害》。（圖／一種態度電影股份有限公司）
▲▼阮經天（下圖左）憑《周處除三害》於大陸翻紅，截至5日為止，票房已經衝破7億新台幣。（圖／一種態度電影提供、翻攝自周處除三害臉書）
▲▼阮經天（下圖左）憑《周處除三害》於大陸翻紅，截至5日為止，票房已經衝破7億新台幣。（圖／一種態度電影提供、翻攝自周處除三害臉書）
明道自拍影片表示，最近很多網友在自己的粉專留言稱讚：「你演的《周處除三害》很好看！」他向老友阮經天喊話：「小天，我不知道怎麼跟他們講，解釋那個是你演的，不是我演的，我們一起想個辦法好不好？」並標記阮經天帳號，同時承諾工作結束返陸後就會去戲院看電影，「恭喜你喔！」

▲明道被誤認是主演《周處除三害》的阮經天，無奈地要好友一起想個辦法跟大眾解釋。（圖／翻攝自明道微博）
▲明道被誤認是主演《周處除三害》的阮經天，無奈地要好友一起想個辦法跟大眾解釋。（圖／翻攝自明道微博）
▲明道被誤認是主演《周處除三害》的阮經天，無奈地要好友一起想個辦法跟大眾解釋。（圖／翻攝自明道微博）
▲明道被誤認是主演《周處除三害》的阮經天，無奈地要好友一起想個辦法跟大眾解釋。（圖／翻攝自明道微博）
貼文發布，大陸網友笑翻：「我一直認不清這兩人，原來不只我自己」、「我其實一直覺得不像，老有人說你倆像」、「你就承認唄」、「真覺得無言以對！」有人直接點出辨別兩人的最大關鍵「濃眉是他，大眼是你」，還有網友許願雙男神有朝一日能同台飆戲。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

《周處除三害》大陸賣破5.7億！阮經天原型揭密　名列十大槍擊犯

《周處除三害》大陸上映破2億！刪減看不夠　影迷想翻牆看完整版

明道帥臉難敵「中年禿」　小孩驚問：爸爸頭髮怎麼不見了

籃籃公開男友條件！其中一點跟大谷翔平有關「更加分」　台男快看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞