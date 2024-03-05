破爛馬路害議員助理摔車！網酸「玩超級瑪莉」　公路局回應了

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許家睿表示，這個路段的養護單位是公路總局（成功國小—陽明公園）馬路破爛其實不是一兩天了，地點雖然在桃園區，但上任以來他的團隊也常常跨區向養工處反映，並與議員黃瓊慧合作查報修補，全部都有留紀錄。
許家睿提到，路段大大小小破損無數，肯定都有記錄在案，但總是用補丁方式在修，小面積瀝青經不起水分滲透，遇雨跟沒修一樣，還浪費公帑。「非我的選區都輾轉通報這麼多次了，沒想到遭殃的一樣是我辛苦跑行程的助理」，並呼籲，市府要與公路總局一起檢討道路破損的修補方式。
許家睿也在貼文下方補充，案發當下坑洞，經交警測量深度至少5公分，且坑洞補起來仍然下沉，幫忙處理的交警透露去年也處理一樣的坑洞摔車，「不是我們刻意找破爛的路段，是整條都這麼糟糕！」，還有網友留言「這條路看起來在玩超級瑪利耶，每個坑洞上面是有蘑菇可以頂嗎？是不是要找任天堂來告版權才肯改？」
對此，公路局北區養護工程分局今早回應， 有關桃園市省道公路路面養護方式，由中壢工務段每日指派廠商進行路面巡查，遇有路面坑洞、破損問題，先進行緊急性填補，提供道路安全通行，後續以方正切割方式辦理路面完整性修復。
公路局表示，本次台一線26.2k路面坑洞臨時填補，工務段已排定於3月12日進行完整性修復，屆時請用路人行經該路段配合交通維持人員指示行駛，或避開該路段通行。
此外，公路局提到，中壢段更適時滾動檢討省道路線健康狀況，爭取預算辦理老舊路面全面刨除重鋪，提昇公路服務品質。